19.09.2018

Neues Becken für das Rainer Hallenbad

Die Kosten betragen rund 1,26 Millionen Euro. Auch ein Behindertenlift soll kommen

Rain Das Hallenbad in Rain wird weiter modernisiert. Nachdem der Schulverband als Träger des Bades über Jahrzehnte immer wieder in Technik, Ausstattung und Erscheinungsbild investiert hat, ist nun das Becken an der Reihe, das noch aus den 70er-Jahren stammt, als das Hallenbad gebaut wurde.

Die Regierung von Schwaben hat ein Förderprogramm für Schulinfrastruktur aufgestellt, in das das Rainer Hallenbad aufgenommen wurde. Geplant ist, die Auskleidung des Beckens zu erneuern, das geringfügig undicht ist, wie auch den Umgriff um das Becken. Statt der bisherigen Fliesen soll es nach jetzigen Vorstellungen eine moderne Edelstahlwanne werden. Die exakte Planung steht allerdings noch nicht. Außerdem soll ein Behindertenlift installiert werden.

Die Gesamtkosten werden derzeit mit rund 1,26 Millionen Euro beziffert. 645300 Euro Zuwendungen sind nach aktuellem Stand der Dinge realistisch. Im Januar 2019 wird der Schulverband den notwendigen Förderantrag stellen. Ingenieure, Architekten und Statiker werden dann ermitteln, was im Einzelnen zu tun ist und wie das Projekt ablaufen soll. Realisiert werden soll das Ganze etwa im Jahr 2022. (wüb)

