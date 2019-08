Neues Bürgerspital in der Parkstadt?

Plus Das traditionsreiche Seniorenheim verlässt nach 500 Jahren den alten Standort. Ein neues Grundstück schien als gesetzt – es gibt aber auch andere Varianten.

600 Jahre steht es dort, seit 600 Jahren dient es der Stadt – vor allem den Älteren. Das altehrwürdige Seniorenheim Bürgerspital soll nach all der Zeit in der Donauwörther Spitalstraße in unmittelbarer Nähe des Rathauses umziehen. Der neue Standort galt bislang als gesetzt: Das Grundstück am alten Pfarrheim unweit des Liebfrauenmünsters galt als Favorit. Nun soll jedoch mindestens eine andere andere Option geprüft werden. Der Standort am alten Pfarrheim ist offensichtlich nicht der einfachste.

Die Lieblingsvariante ist nach wie vor die im Herzen der Stadt, gleich hinter dem Liebfrauenmünster. Hierfür hat die Stadt Donauwörth eigens eine externe Firma beauftragt, die „Solidaris Unternehmensberatung“ – eine der bundesweit größten Beratungs- und Prüfungsgesellschaften im Sozial- und Gesundheitsbereich, wie die Pressestelle im Rathaus auf Nachfrage mitteilt. Das Projekt „Neubau Bürgerspital“ an sich liege entgegen anderslautender Gerüchte nicht generell auf Eis, heißt es aus dem Rathaus weiter.

Neuer Ausschuss

Im Gegenteil. Es wurde, so die Stadt, wegen „der Bedeutung und auch des Umfangs des Projektes“ hierfür inzwischen ein eigener Ausschuss des Stadtrates geschaffen. Dieser neue Spitalstiftungsausschuss ist besetzt mit acht Vertretern des Stadtrates, aus allen Fraktionen und Gruppen. Zuvor war der Haupt- und Finanzausschuss hierfür in Personalunion zuständig.

Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren ist, könnte der Neubau hinter dem Münster allerdings schwierig umzusetzen sein – auch wenn das Areal ob seiner Lage mitten inder Stadt und seiner schieren Größe von 3000 Quadratmetern lukrativ ist. Nichtsdestotrotz ist von möglichen Kostensteigerungen um bis zu 30 Prozent ist in diesem Zusammenhang die Rede. Offizielle Zahlen anfallender Kosten wurden bislang nicht publiziert.

Ausschlaggebend für die Herausforderungen an diesem Standort dürfte die Hanglage sein. Wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen kam nun eine weitere Variante ins Spiel. Der Spitalstiftungsausschuss hat in einer Sitzung vom April dieses Jahres einstimmig beschlossen, dass in der Machbarkeitsstudie zur Prüfung der baulichen Voraussetzungen zum Vergleich auch „ein noch nicht näher in Größe und Lage definiertes Grundstück auf dem Konversionsgelände“ einbezogen wird – also im neuen Alfred-Delp-Quartier in der Parkstadt.

Es gibt einen Favoriten

Ferner ist für einige Stadträte auch ein Bau auf dem Grundstück der ehemaligen Schwabenhalle neben dem Airbus-Parkplatz eine seriöse Option. Auch der Bereich „Stauferpark“ wird nach wie vor genannt. Der Favorit jedoch scheint bei den meisten unter den Verantwortlichen nach wie vor die Variante an der Stadtpfarrkirche zu sein.

Noch immer, so die Pressestelle auf Nachfrage, liefen die Abklärungen zu beiden Grundstücken am Pfarrheim. Es handelt sich dabei um Flächen der Pädagogischen Stiftung Cassianeum und der Katholischen Stadtpfarrkirchen-Stiftung. Dekan Neuner sei „eingebunden und informiert“. Zuletzt hatte man hierzu eigens eine Kooperationsvereinbarung getroffen (wir berichteten). Armin Eisenwinter (CSU) ist im Spital-Ausschuss der Stadt. Er bestätigt, dass hinter dem Standort Pfarrheim „noch kein grüner Hacken“ steht. Heinrich Kopriwa (SPD) wie auch Michael Bosse (FW) regen zudem an, auch den Bereich am Gelände der Schwabenhalle zu prüfen. Die Krux dort: Das ginge zulasten der dortigen Parkplätze.

Bislang stand das Bürgerspital wegen einer zu geringen Bettenzahl stark unter Kostendruck. Gearbeitet wird daher aktuell parallel zu allen Fragen der baulichen Entwicklung des Spitals auch am Erreichen einer betriebswirtschaftlich kostendeckenden Einrichtung – jetzt und in der Neuausrichtung. Fakt ist: Das neue Haus braucht, gleich an welchem Standort, 90 Heimplätze in neun Wohngruppen für Pflegebedürftige , des Weiteren sind nach Informationen unserer Zeitung fünf feste Kurzzeitpflegeplätze und bis zu 20 Plätze in der Tagespflege geplant.

Umzug für 2023 geplant

Trotz der offenen Fragen – eine Bauplanung soll im kommenden Jahr in den Bauausschuss eingebracht werden. Zielmarke für den Umzug in den Neubau ist – wie bisher – das Jahr 2023. Die Umsetzung geschieht im Wesentlichen in drei Schritten. Nach einer generellen Analyse der Marktbedingungen und des Hauskonzeptes, ist nun eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung der baulichen Voraussetzungen in Arbeit. Interessant dürfte auch der folgende Schritt sein, wenn es um die Finanzierung des Vorhabens geht. Indessen gibt es zwei weitere Neuigkeiten zum Bürgerspital. Jüngst wurde die Gründung eines Fördervereins „Freunde des Bürgerspitals“ beschlossen.

Zielsetzung ist beispielsweise die Unterstützung der Heimbewohner in besonderen Notfällen und die Durchführung und Unterstützung von Projekten des Bürgerspitals. Im Weiteren wird ein Jahres-Aktionsplan erstellt und Infomaterial erarbeitet. Die Federführung liegt bei Heimleiterin Claudia Riedelsheimer. Und, nicht zuletzt: Kommendes Jahr feiert das Bürgerspital sein 600-jähriges Jubiläum. Hierzu sind beispielsweise Konzerte in der Spitalkirche geplant.

