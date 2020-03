vor 54 Min.

Neues Fahrzeug, neuer Kommandant

Die Offiziellen und die Mitglieder der Feuerwehr stellten sich in Altisheim zum Gruppenbild mit dem neuen Fahrzeug.

Mannschaftstransportwagen wird gesegnet und Josef Straßer übernimmt Amt

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Altisheim und Leitheim die Anschaffung des lang ersehnten Mannschaftstransportwagens (MTW) gefeiert. Zahlreiche Feuerwehrkameraden der beiden Wehren kamen in den Hof des Landgasthofs Grünenwald.

Dort empfing Pfarrer Werner Eyner die Wehren und Vertreter der Gemeinde und der Kreisinspektion. Nach kurzem Gebet, musikalisch umrahmt vom Kaisheimer Musikverein, wurde das Fahrzeug gesegnet. Bürgermeister Martin Scharr betonte, es sei ihm sehr wichtig gewesen, dieses Ereignis mit der alten Führungsriege zu feiern, da Neuwahlen anstanden. Kreisbrandrat Rudolf Mieling gratulierte den Feuerwehren Altisheim und Leitheim und dem Marktgemeinderat zu der Beschaffung, die notwendig gewesen sei. Nach der Übergabe des Fahrzeugschlüssels durch Bürgermeister Scharr an die beiden Kommandanten Norbert Fackler und Rainer Zinsmeister endete der offizielle Teil.

Nach einer Stärkung folgte im Gasthof die Generalversammlung der Altisheimer Wehr. Die Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen verdienter Mitglieder standen im Mittelpunkt. Vorsitzender Thomas Rotzer blickte auf zahlreiche Veranstaltungen zurück, darunter Aufstellen des Maibaums, das Ausrichten der Maifeier und des Brunnenfests.

Über zwölf Übungen zusammen mit der Leitheimer Wehr und zwei Einsätze berichtete Kommandant Norbert Fackler. Großen Dank sprach er Bürgermeister Scharr und den Marktgemeinderäten aus für die reibungslose Beschaffung des MTW aus. Auf ein erfolgreiches Jahr blickte Jugendwart Markus Harsch junior zurück, der mit 33 Jugendlichen aus beiden Wehren an zahlreichen Abzeichen und Wissenstests teilnahm. Höhepunkt war der 1. Platz bei der schwäbischen Jugendleistungsspange am Kreisfeuerwehrjugendtag in Etting.

Scharr und Kreisbrandrat Mieling erinnerten an die großen Veränderungen in der vergangenen Wahlperiode durch Einführung von Atemschutz, Digitalfunk und das neue Fahrzeug. Sie dankten dem bisherigen Vorstand für das Geleistete. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Kassenwart Michael Fischer und Stefan Weigl geehrt.

Vor den Neuwahlen erklärten Rotzer und Fackler, dass sie aufgrund persönlicher Veränderungen nicht mehr für eine neue Amtszeit zur Verfügung stehen würden. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Seitler, 2. Vorsitzender Michael Fischer, Kommandant Josef Straßer junior, 2. Kommandant Josef Dummberger junior, Kassenwart Christian Rotzer, Schriftführer Markus Hosp. Beisitzer sind Michael Dummberger, Josef Harsch und Markus Harsch junior. Der neue Kommandant bestimmte Tobias Zinsmeister als neuen Gerätewart.

Rotzer überreichte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Markus Biber, Wolfgang Böld, Tobias Abele und Norbert Fackler ein kleines Geschenk.

Rotzer und Fackler bedankten sich zusammen für die gute Zusammenarbeit mit den Kameraden und der Gemeinde. (dz)

