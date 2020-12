14:59 Uhr

Neues Umspannwerk der Superlative in Harburg

Die Lechwerke bauen in Harburg ein neues Umspannwerk. Was dies der Firma Märker in Harburg und Stromkunden in anderen Orten bringen soll.

Die Lechwerke (LEW), genauer gesagt die Tochterfirma LEW Verteilnetz (LVN), erneuert das Umspannwerk in Harburg, das die umliegenden Orte und die Firma Märker mit Strom versorgt. Durch den Umbau wird nach Auskunft des Unternehmens die Kapazität der Anlagen erhöht. Damit werde die Versorgungssicherheit sowohl für die privaten Kunden als auch für den Firmensitz der Märker-Gruppe gestärkt. Die Stromkunden merken den LEW zufolge von diesen Arbeiten nichts, da sie im laufenden Betrieb erfolgen. Die Stromversorgung sei „jederzeit gesichert“.

Bisher betreiben die LEW auf dem Gelände von Märker ein Umspannwerk mit drei Transformatoren. Zwei Transformatoren wandeln den Strom von der 110-Kilovolt-Hochspannungsebene auf 6 Kilovolt um, der Spannungsebene des Werksnetzes von Märker. Der dritte Trafo wandelt dann einen Teil des Stroms von 6 hoch auf 20 Kilovolt. Das ist die sogenannte Mittelspannungsebene des regionalen Verteilnetzes. Dieser Strom wird zum Umspannwerk Monheim geleitet und trägt der LEW zufolge dazu bei, umliegende Gemeinden zu versorgen.

Märker und die Region werden von zwei Standorten aus versorgt

Das bisherige Umspannwerk liegt zentral auf dem Märker-Gelände, und die beiden 110-Kilovolt-Kabel, die aus östlicher Richtung zu Märker kommen, müssen einen großen Teil des Areals queren und dabei auch die Bahngleise kreuzen.

Künftig werden Märker und die Region von zwei Standorten aus versorgt, die über Kabel miteinander verbunden sind. Der eine Umspannwerk-Standort ist neu und liegt am östlichen Rand des Firmengrundstücks. Dort soll ein neuer Transformator den Strom von 110 auf die 20 Kilovolt für das regionale Verteilnetz umwandeln. Zudem sollen zwei weitere Trafos, welche die Märker selbst finanziert, die Eigenversorgung des Unternehmens sicherstellen.

Über 65 Tonnen wiegt jeder Trafo, der in den beiden Umspannwerken in Harburg platziert wird. Bild: Thorsten Franzisi

Dieser neue Standort sei – so teilen die Lechwerke mit – für die Stromversorgung der Region von Vorteil, da die Anbindung des Umspannwerks nun für Erweiterungen in der Mittelspannungsebene zugänglicher sei. Sofern zukünftig neue Kabel im Verteilnetz an das Umspannwerk angebunden würden, müssten diese nicht mehr mit hohem Aufwand über das Werksgelände und unter der Bahnlinie Donauwörth–Treuchtlingen verlegt werden, sondern könnten „auf einfachem Wege an den neuen Umspannwerk-Standort angebunden werden“.

Der neue Standort sei aber auch für Märker wichtig. Denn er befinde sich in direkter Umgebung des Ofens 8, den die Firma derzeit mit großem Aufwand baut. „Hierfür ist eine sichere und zukunftsweisende Stromversorgung unumgänglich“, heißt es vom Energieversorger dazu.

Neue Transformatoren haben ein Gewicht von 65,5 Tonnen

Das zweite Umspannwerk steht am gleichen Standort wie das bisherige. Ebenso wie am neuen Standort werden auch dort drei neue Trafos eingesetzt, die den Strom von Hoch- auf Mittelspannung und dann auf 6 Kilovolt umwandeln. Der Strom auf 6-Kilovolt-Ebene versorgt die Märker-Anlagen im Umfeld. Der Strom auf 20-kV-Ebene kann in das regionale Verteilnetz eingespeist werden. So kann nach Angaben der LEW dieses Umspannwerk einspringen, sollte es am anderen Standort zu einem Ausfall kommen: „Die Versorgung sowohl der Märker-Anlagen als auch der Haushalte in der Region ist damit künftig optimal abgesichert.“

Am neuen Standort in Harburg angekommen hob ein Kran den über 65 Tonnen schweren Trafo vom Transportfahrzeug. Bild: Thorsten Franzisi

Die neuen Transformatoren auf dem Märker-Gelände haben jeweils ein Gewicht von 65,5 Tonnen. Die vorbereitenden Arbeiten für den Um- und Ausbau des Umspannwerks haben bereits begonnen. Hierzu werden nicht nur die Trafos angeliefert, sondern auch die Fundamente sowie der beiden Umspannwerk-Gebäude errichtet. Das Projekt soll bis August 2021 abgeschlossen werden.

Die Lechwerke investieren rund 3,6 Millionen Euro in die Erneuerung des Umspannwerks Harburg und damit in die sichere Stromversorgung der Region. Die Kosten für die Transformatoren, die den Strom für die Märker-Anlagen bereitstellen, trägt die Firma. (pm)

