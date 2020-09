vor 18 Min.

Neustart bei Harmonie

Der Donauwörther Verein hat eine neue Führung um Manuela Hoidn gewählt, ein neuer Probenraum ist ebenfalls gefunden

Über sechs Monate war das Chorsingen – bedingt durch den Corona-Lockdown – nicht möglich. Das war eine sehr lange Zeit für die Sänger des Gesangvereins Harmonie. Aber nun wurde wieder ein Neuanfang gefunden.

Nachdem der Verein zunächst im März kurzfristig seine Mitgliederversammlung absagen musste, konnte diese mit den geplanten Neuwahlen durchgeführt werden. Im Rückblick über das vergangene Jahr erinnerte Renate Kepper an viele Auftritte der Harmonie: das Frühlings- und Adventssingen im Bürgerspital, zum 100-jährigen Bestehen der Kleingartenanlage „Im Weichselwörth“, das Chorfest auf der Bayerischen Gartenschau in Wassertrüdingen, die Serenade in der Promenade am Zaubergeigenbrunnen, Messen in Berg und Heilig Kreuz, die Adventsfeier des VdK Donauwörth und das Adventskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Die turnusgemäßen Wahlen ergaben folgende Neubesetzungen: als Vorsitzende und Kassiererin wurde die bisherige Stellvertreterin Manuela Hoidn gewählt, den zweiten Vorsitz übernahm Marianne Dörpinghaus, die die Führung bislang innehatte. Die Nachfolge als Schriftführerin trat Renate Kepper an. Neu zu Beisitzern wurden Elke Büßemaker, Maria Heitz und der bisherige Kassier Hubert Großhauser gewählt.

Marianne Dörpinghaus bedankte sich mit einem Präsent bei der bisherigen Schriftführerin Franziska Hofmann für ihre „hervorragende Arbeit“ seit 2014, ebenso sprach sie ihren Dank an Hubert Großhauser für die „vorbildliche Kassenführung“ seit 2009 aus.

Nach einer langen Zwangspause und der Unsicherheit über das zukünftige Chorsingen konnte der Gesangverein Harmonie seine wöchentlichen Proben am Montagabend unter Einhaltung des Hygienekonzeptes nun wieder aufnehmen. Nachdem der bisherige Raum im Posthotel Traube aufgrund der Abstandsregeln beim Singen aufgegeben werden musste, fand sich ein neuer Probenraum im katholischen Pfarrheim am Münsterplatz in Donauwörth.

Gerne werden interessierte Sänger aufgenommen, Kontaktaufnahme ist möglich über Chorleiterin Gabriele Meier, Telefon 09078/968150. (dz)

