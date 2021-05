Brücke bei Niederschönenfeld wird abgerissen: Alle Infos zur Baustelle

Ab 25. Mai wird eine Brücke zwischen Niederschönenfeld und Marxheim komplett neu gebaut. Das sollten Autofahrer und Radler wissen.

Laut dem Staatlichen Bauamt Augsburg wird am Dienstag, 25. Mai, wird mit dem Bau der Umfahrungsstraße für den Neubau der Flutgrabenbrücke im Zuge der Staatsstraße 2047 nördlich von Niederschönenfeld begonnen. Nach der Fertigstellung der Umfahrung in rund drei Wochen könne der Verkehr umgelegt werden und der Abriss der alten Straßen- und Radwegbrücke beginnen. Der Ersatzneubau und der anschließende Rückbau der Behelfsumfahrung sowie alle Restarbeiten können voraussichtlich bis Anfang Dezember abgeschlossen werden.

Die kleine Straßenbrücke der Staatsstraße über einen Donauflutgraben zwischen Rain und Marxheim wurde im Jahr 1954 errichtet. Bei den regelmäßigen Bauwerksprüfungen wurden die vergangenen Jahre immer umfangreichere und gravierendere Schäden, insbesondere am Betontragwerk, festgestellt. Die Tragfähigkeit des fast 70 Jahre alten Bauwerkes ist für die Zukunft nicht ausreichend und die Schutzeinrichtungen entsprechen nicht dem heutigen Stand der Technik. Eine notwendige Verbreiterung, Verstärkung und grundlegende Instandsetzung des Bestandsbauwerkes ist nicht mehr wirtschaftlich.

Auch die danebenliegende Geh- und Radwegbrücke aus Holz ist massiv geschädigt. In den letzten Jahren wurden immer wieder marode Holzbohlen im Fahrbahnbelag durch die Straßenmeisterei Nördlingen ersetzt. Die durch umfangreichen Pilzbefall des Holzes verursachten Schäden können durch Instandsetzungsmaßnahmen mittlerweile ebenfalls nicht mehr wirtschaftlich saniert werden. Das Staatliche Bauamt als Baulastträger hat sich deshalb dazu entschlossen, für beide Bauwerke ein gemeinsames massives Ersatzbauwerk zu erstellen.

Einseitige Behelfsumfahrung: Eine Ampel regelt den Verkehr

Wegen der besonderen örtlichen und verkehrlichen Situation sowie den langen Umleitungsstrecken wird eine einstreifige Behelfsumfahrung, die auch die Fahrradfahrer nutzen können, während der Bauzeit vorgesehen. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Dadurch konnte auch der Eingriff in die naturschutzfachlich hochwertigen Flächen neben der Staatsstraße minimiert werden. Mit den Arbeiten für die Umfahrung wird am Dienstag begonnen. Nach der Umlegung des Verkehrs auf die Behelfsumfahrung kann der Abriss der beiden Bauwerken und die Freilegung des Baufeldes von Leitungen erfolgen. Der Brückenneubau wird voraussichtlich bis November fertiggestellt werden. Danach schließen sich noch der Rückbau der Umfahrung und die Restarbeiten an. Diese Arbeiten sollten bis Anfang Dezember abgeschlossen werden können.

Das Bauamt investiert rund 570000 Euro in die Erhaltung von Brücken. Aufgrund der Bauarbeiten und der Ampelregelung kann es zu geringfügigen Beeinträchtigungen oder Wartezeiten kommen. „Wir bitten um Verständnis für die dringend notwendige Baumaßnahme“, heißt es aus Augsburg. (pm)

