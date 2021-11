Das sind die großen Projekte in Niederschönenfeld

Plus Das Raiffeisen-Gebäude ist vermietet. Und auch Betreutes Wohnen ist Thema bei der Bürgerversammlung in Niederschönenfeld.

Einen Querschnitt durch die kommunalen Projekte in den ersten 18 Monaten seiner Amtszeit präsentierte Niederschönenfelds Bürgermeister Stefan Roßkopf bei seiner ersten Bürgerversammlung. 2020 hatten er und sein Vorgänger Peter Mahl im Internet über das gemeindliche Geschehen informiert.