JVA Niederschönenfeld: Gewalt beim Kartenspielen

Plus Vor dem Augsburger Amtsgericht müssen sich zwei Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Weil sie sowieso schon ansehnliche Strafen mit sich herumtragen, wurde jetzt ein Körperverletzungsverfahren gegen zwei angeklagte Gefängnisinsassen aus Niederschönenfeld vor dem Augsburger Amtsgericht eingestellt. Die beiden sollen nach einem Streit wegen einer Lappalie einen Mitinsassen erheblich verletzt haben.