So läuft das Straßenbau-Großprojekt in Niederschönenfeld

Plus Die Sanierung von Garten- und Rainer Straße ist ein echtes Großvorhaben. Die Maßnahme liegt im Plan, bringt aber Einschränkungen für die Anlieger.

Es ist eines der größten Projekte der Gemeinde-Geschichte und bereitet Niederschönenfelds Bürgermeister Stefan Roßkopf inzwischen weniger Kopfzerbrechen als beim „Startschuss“: die Sanierung von Gartenstraße und Rainer Straße einschließlich Kanal- und Wasserleitungserneuerung. „Ich hatte schon einige schlaflose Nächte, als kurz nach meinem Amtsantritt das Projekt in Ausschreibung und Realisierung ging“, gesteht Roßkopf ein. Die Vorplanungen waren noch unter Vorgänger Peter Mahl abgelaufen. Wenn er die vergangenen zwölf Monate reflektiert, berichtet das Gemeindeoberhaupt nur positiv.