Niederschönenfeld

vor 43 Min.

Wohnprojekt für Senioren in Niederschönenfeld im Gespräch

Plus Einst stand in Niederschönenfeld der „Glaspalast“. Das Areal soll neu bebaut werden - mit einem besonderen Projekt für Senioren.

Von Adalbert Riehl

Kommt in der Gemeinde NIederschönenfeld ein Wohnprojekt für Senioren? Ein Faktum ist der Gemeinde bereits gelungen – sie konnte das Gelände an der Marxheimer Straße 4 und 6 vom Freistaat Bayern erwerben. An dieser Stelle stand von 1922 bis 1987 die im Volksmund als „Glaspalast“ bezeichnete Bediensteten-Wohnanlage der Justizvollzugsanstalt. Dass das Areal mit über 3600 Quadratmetern wieder bebaut wird, steht für Bürgermeister Stefan Roßkopf und den Gemeinderat außer Frage. Anja Preuß von der im Auftrag des Sozialministeriums tätigen „Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung“ warb in der Gemeinderatssitzung für Senioren-Wohnformen.

