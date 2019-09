vor 3 Min.

Niederschönenfeld hat nun ein Boule-Spielfeld

Die Freunde aus Frankreich waren wieder zu Gast. Die Verbindung besteht mittlerweile seit 45 Jahren.

Schon seit 45 Jahren gibt es freundschaftliche Beziehungen über Ländergrenzen hinweg von Feldheim zu Familien in Frankreich, organisiert von zwei Freundeskreis-Vereinen. Jetzt waren 49 Freunde aus der Bretagne, genauer gesagt aus Plestin-les-Grèves, fünf Tage lang in 30 Gastfamilien untergebracht. Sie erlebten ein umfangreiches Besuchsprogramm.

Höhepunkte des Freundschaftstreffens waren nach einem deutsch-französischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Georg, den Pfarrer Paul Großmann feierte die Einweihung eines Boule-Spielfelds beim Bürgerhaus Niederschönenfeld sowie der traditionelle Abschiedsabend mit gemeinsamem Abendessen im Bürgerhaus Niederschönenfeld.

Große Wiedersehensfreude

Die Freude war groß, als der Reisebus aus Frankreich am Kirchplatz eintraf. Freude, Lachen sowie oft „Bonjour“ (Guten Tag), und „Bienvenue“ (Herzlich willkommen) waren in der nächsten halben Stunde angesagt. Anschließend ging’s in den Hof des Schützenheims. Dort begrüßte Bürgermeister Peter Mahl die französischen Gäste, an der Spitze Bernard Henry, Vorsitzender der französisch-deutschen Jumelage, und die Gastfamilien.

Im proppenvollen Schützenvereinssaal dankte Bürgermeister Mahl dem französischen Partnerschaftsverein und dem deutschen Organisationsteam unter Vorsitz von Claudia Hausner. Man treffe sich in festgelegten Zeitabständen, um die entstandenen Freundschaften weiter zu pflegen und zu vertiefen. „Unsere Gemeindepartnerschaft gehört mit zu den Fundamenten gelebter europäischer Integration, eines Europas der Bürger, des Austausches und des friedlichen Miteinanders vor Ort. Der Wert eines geeinten Europas wird gerade auf kommunaler Ebene spürbar und persönlich erfahrbar“, sagte der Bürgermeister.

Europa bedeutet Austausch von Menschen

Und weiter: „Jeder ist gefordert, sich einzubringen, um den populistischen Stimmungen mit ihren rückwärts gewandten Ideen entgegenzutreten. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass Frankreich und Deutschland am 22. Januar diesen Jahres in Aachen nach 56 Jahren Elysée-Vertrag nun mit Elysée 2.0 einen Vertrag unterzeichnet haben, der uns diesbezüglich Hoffnung macht.“

Bernard Henry bedankte sich für den herzlichen Empfang und rief fröhlich: „Alles, was Bürgermeister Peter Mahl gesagt hat, kann ich nur unterstreichen.“ Europa bedeute Austausch von Menschen. „Unsere Partnerschaft ist dafür ein perfektes Beispiel“, sagte er. Viele Grüße richtete er von Plestins Bürgermeister Christian Jeffroy aus.

„Auf dem Besuchsprogramm standen beispielsweise Trier, das Rhein- und Moseltal, Nürnberg, Abensberg, ein Spaziergang von Gietlhausen nach Bergen (Baring), sowie Ammersee mit Kloster Andechs. Als Dolmetscher fungierten wieder Monika Trenkler und Fabian Schiffelholz. Interessant zu wissen: Nach einem „Ruhejahr“ 2020 freuen sich die Feldheimer schon jetzt auf die Plestin-Fahrt im Jahr 2021.

