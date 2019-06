Noch kein Knochenmarkspender für den krebskranken Paul gefunden

Plus Der krebskranke Neunjährige aus Donauwörth sucht weiter dringend einen Knochenmarkspender. Doch das ist nicht alles. Eine neue Diagnose ist noch dazu gekommen.

Wie geht es eigentlich Paul? Was macht der neunjährige Donauwörther Bub, dessen Schicksal die Menschen so sehr bewegt, seit die DKMS in seinem Namen zur Typisierung aufgerufen hat. Paul hat Knochenmarkkrebs. Genauer gesagt hat er das Myelodysplastische Syndrom (MDS), bei dem das Knochenmark aufgrund genetisch veränderter Stammzellen keine funktionstüchtigen Blutzellen bilden kann (wir berichteten). In einer großartigen Aktion haben Hunderte von Menschen aus der Region zusammengeholfen, um einen geeigneten Knochenmarkspender zu finden. Das war 28. April. Seitdem sind acht Wochen ins Land gegangen. Hat sich ein genetischer Zwilling gefunden? Gibt es Anlass zur Hoffnung?

„Leider im Moment noch nicht“, erzählt Pauls Tante Michaela Jeder, die gerne für die Familie telefonisch als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, da Pauls Mutter Karin gehörlos ist. „Paul gehts zurzeit nicht gut.“ Es ist nicht nur so, dass noch immer kein Spender in Sicht ist, es ist vielmehr sogar noch eine weitere niederschmetternde Diagnose hinzugekommen, die eine Knochenmarktransplantation im Augenblick unmöglich macht. Die Ärzte haben bei Paul die so genannte Fanconi-Anämie (FA), festgestellt. Sie ist durch zunehmendes Versagen des blutbildenden Knochenmarks gekennzeichnet, infolgedessen durch schwere Blutarmut sowie durch erhöhtes Krebsrisiko. Bei FA-Patienten kommt es zu einer deutlich verringerten Synthese von roten und weißen Blutkörperchen sowie auch zum übermäßigen Abbau dieser Zellen. „Bekäme Paul in seinem jetzigen Zustand eine Knochenmarkspende“, so schildert seine Tante, „würde er wohl an den Folgen sterben.“

Sehr seltene Erkrankung bei Paul aus Donauwörth

Wie Michaela Jeder von den Ärzten weiß, kommt die Fanconi-Anämie äußerst selten vor. Weltweit soll es etwa 10.000 bis 15.000 Patienten geben – in Deutschland dürften aktuell etwa 200 bis 300 Betroffene leben. Behandlungen mit Hormonpräparaten können bei vielen Patienten die Blutbildung für Monate bis Jahre stabilisieren.

Auch Paul wird nun seit etwa drei Wochen mit männlichen Hormonen behandelt. Damit soll seine Pubertät vorzeitig herbeigeführt werden. „Für sein Alter ist das natürlich noch sehr früh, aber diese Therapie ist so ziemlich Pauls einzige Chance“ erzählt Michaela Jeder. „Wir haben die Hoffnung, dass die Anämie durch die sich in der Pubertät neu bildenden Zellen unterdrückt wird.“

Hoffnung ist überhaupt das Gefühl, das die Familie durch diese schweren Zeiten trägt, an das sie sich wie an einen Strohhalm klammert. Seit im Januar Pauls Knochenmarkskrebs festgestellt wurde, befindet sie sich in einem heftigen Wechselbad der Gefühle, zwischen Zuversicht, Bangen und Verzweiflung.

Ständige Krankenhausbesuche in der Krebsklinik in Augsburg prägen den Alltag. Paul bekommt regelmäßig Bluttransfusionen, außerdem werden Thrombozyten, Leukozyten, Entzündungswerte und anderes mehr in engen zeitlichen Abständen gemessen. Auch das Fieberthermometer ist im Dauereinsatz. Denn sobald Pauls Körpertemperatur über 38 Grad steigt, besteht die Gefahr, dass sich ein Infekt anbahnt, dem sein geschwächter Körper nicht viel entgegenzusetzen hat. Solche Infekte können oft nur durch rechtzeitige Gabe von Breitband-Antibiotika unterstützt werden. Generell ist Paul – wie seine Tante erzählt – meistens ziemlich schlapp.

Kurze Besuche von Freunden sind Lichtblicke

Lichtblicke sind für ihn kurze Besuche von Freunden, die er ab und zu bekommen darf. Auch hat er neulich einmal nach draußen gehen dürfen – alles freilich nur mit Mundschutz, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Was die Familie in diesen Tagen trägt, sind die Zeichen der Solidarität, die sie immer wieder bekommen. Etwa wenn Pauls Klassenkameraden ihm wieder Bilder und Kartengrüße schicken und damit zeigen, dass er nach wie vor dazu gehört. Oder etwa als die Feuerwehr Donauwörth, die Floorballer des SV Nordheim und viele andere die Typisierungsaktion organisiert hatten. „Es ist uns ein großes Bedürfnis, allen, die uns unterstützen, DANKE zu sagen“, erklärt Michaela Jeder. „Ihr wart und seid einfach genial – was ihr für Paul tut, ist total schön!“

So werden Sie Knochenmarkspender

Durch den Aufruf für Paul sind im Donau-Ries-Kreis wieder über 1000 potenzielle Lebensspender in den weltweiten Suchläufen dazugekommen. Wer sich noch in die Datei aufnehmen lassen möchte, findet den Link zum Anfordern des Wangenabstrich-Sets unter www.dkms.de.

Wer die DKMS finanziell unterstützen möchte, kann spenden bei der VR-Bank Neuburg-Rain (IBAN: DE80721697560000627569, BIC: GENODEF1ND2, Verwendungszweck: für die engagierte Jugend aus (dem jeweiligen Wohnort)) oder bei der Commerzbank (IBAN DE45700400608987000054, BIC: COBADEFFXXX, Verwendungszweck: für Paul, PFJ 001).