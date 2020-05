16:42 Uhr

Noch mehr Schmierereien in Buchdorf

Eine der harmloseren Aktionen: Auch diese unverputzte Hausfassade in der Pfarrer-Flock-Straße in Buchdorf beschmierten die Täter.

Plus In Buchdorf hat eine Gruppe beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Täter waren wohl auch in Bergstetten unterwegs. Die Polizei hat bereits einige Hinweise.

Von Wolfgang Widemann

Sie zogen bei Dunkelheit durch das Dorf, beschmierten und besprühten Wände, Verteilerkästen, Zigarettenautomaten, Straßenlaternen und andere Flächen oder Gegenstände. Ganz nebenbei rissen sie das ein oder andere Schild ab oder zertrümmerten ein Kinder-Fußballtor. In der vorigen Woche – genauer gesagt anscheinend vor allem in der Nacht auf Mittwoch – richteten mehrere Jugendliche oder junge Männer in Buchdorf und im benachbarten Bergstetten mächtig Schaden an.

