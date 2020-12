18:00 Uhr

Noch mehr Schmierereien in Monheim

Plus Jetzt haben Unbekannte auch noch die Schule und den alten Bahnhof verunstaltet.

In Monheim beschmieren seit einigen Wochen Unbekannte immer wieder alle möglichen Objekte. Jetzt wurden bei der Polizei zwei weitere Fälle angezeigt.

Im Zeitraum vom 27. November, 12 Uhr, bis 28. November, 9 Uhr, sprühten die Täter zahlreiche sogenannte Tags mit silberner Lackfarbe sowohl an die Grund- und Mittelschule in der Schulstraße als auch an das alte Bahnhofsgebäude, das aktuell der Taubenzuchtverein nutzt. Der Sachschaden allein in diesen beiden Fällen beläuft sich auf mindestens 2000 Euro, könnte jedoch je nach Reinigungsaufwand noch erheblich nach oben korrigiert werden müssen, so die Polizei. Die Unbekannten schmierten unter anderem die bereits in der jüngsten Vergangenheit verwendeten Parolen „1312“, „ACAB“, „SAAACK“ und „spray fast or go home“ auf die Wände.

Zeugenhinweise erbeten

Die Ermittlungsgruppe der Donauwörther Polizeiinspektion ist nach wie vor damit beschäftigt, die Serie aufzuklären. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

Bereits im September hatten Jugendliche zahlreiche Objekte mit Farbe beschmiert. Auch in den vergangenen Wochen hinterließen die Vandalen immer wieder Parolen oder sonstige Schmierereien an Gebäuden und sonstigen Einrichtungen.

