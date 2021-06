Gäste einer Faschingsparty landen vor Gericht

Plus Ein Vorfall während der Faschingssaison 2020 hatte jetzt eine Gerichtsverhandlung zur Folge. Über Instagram wurde der Angeklagte erkannt.

Mit Schmerzen und zum Teil mit blutenden Wunden endete für drei Personen im Februar 2020 eine Faschingsparty im angrenzenden Württemberg. Verursacher soll ein damals 19-Jähriger aus dem Bereich der Monheimer Alb gewesen sein. Das ergaben die anschließenden Ermittlungen, die zu einer Anklage und zu einem Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen führten.