vor 39 Min.

Nordheimer Gartler haben viel vor

Garten- und Blumenfreunde würdigen Mitglieder und stellen Programm vor

Bei der Jahresversammlung der Garten- und Blumenfreunde Nordheim standen Ehrungen im Mittelpunkt. Vorsitzender Karl Rembold freute sich über die rege Teilnahme der Mitglieder. Es folgte der Tätigkeitsbericht anhand eines interessanten Bildervortrags über zahlreiche Aktionen des Vereins sowie der Kassenbericht. Rembold bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und gab einen Einblick in die Geschichte des Korbinian-Apfels, der in Nordheim seit nun 30 Jahren am Platz an der Linde, gepflanzt ist.

Gudrun Geilinger unterstützte den Vorsitzenden Rembold bei den Ehrungen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Anni Häckel, Max Strobel und Hans Ziegelmeier ausgezeichnet. Ebenso wurden für 40 Jahre Hedwig Rohrer, Christina Schäfferling und Hannelore Pfaller mit Ehrenurkunden und goldenen Nadeln geehrt. Für 25 Jahre wurden mit Ehrenurkunden und silbernen Nadeln Irmgard Fraidling, Doris Rammer, Gertrud Scheuerer, Alois Stemmer, Marianne Uhl, Hannelore Zinsmeister und Helga Zühlke geehrt. Karl Rembold selbst wurde für 35 Jahre Mitgliedschaft in der Vorstandschaft und seine 25-jährige Tätigkeit als Vorsitzender geehrt.

Es folgte noch der Ausblick auf die Aktivitäten im laufenden Jahr, wie beispielsweise der nun anstehende Schnittkurs und die jährlichen Aktionen wie Gartenbesichtigung, Kinder entdecken die Natur, Adventsfloristik und Gartlerweihnacht. Rembold bedankte sich bei allen Helfern für ihre Tätigkeit im Verein mit einem Geschenkkörbchen. (pm)