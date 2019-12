19:54 Uhr

Nordheims Wirtshaus macht zu - wohin mit den Vereinen?

Das Gasthaus Dietenhauser an der Rainer Straße in Nordheim ist noch bis Ende März kommenden Jahres geöffnet.

Der Gasthof Dietenhauser in Nordheim schließt Ende März. Damit fehlt den Vereinen im Stadtteil der verbliebene Treffpunkt. Wie es nun weitergehen soll.

Von Thomas Hilgendorf

Am 1. April ist Schluss in Nordheims verbliebener Gaststätte. Gertrud Dietenhauser sperrt dann ihr Wirtshaus zu, „aus Altersgründen“, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagt. Eine Nachfolge sei nicht in Aussicht, die Kinder und Schwiegerkinder hätten ihre Berufe in anderen Branchen gefunden oder wohnten andernorts. Und so müssen sich die Nordheimer Vereine und Gruppen bald einen neuen Treffpunkt suchen. Mit der Wirtschaft an der großen Kreuzung mitten im Stadtteil geht auch so etwas wie das gesellschaftliche Zentrum verloren. Die Wichtigkeit eines solchen Ortes hat man im Rathaus erkannt – die Nordheimer Situation wurde am Mittwochabend eigens im Bauausschuss behandelt.

„Wir haben ab April keine Heimat mehr“

Josef Gatterer ist mit einigen anderen Nordheimern ins Rathaus gekommen, um zu sehen, wie dort die Lage dargestellt wird – und wo die Vertreter der Stadt Lösungsansätze sehen für Nordheim. „Wie haben ab April keine Heimat mehr“, erklärt Gatterer sein Engagement auf Nachfrage. Er hat unlängst die „Interessengemeinschaft Förderung Dorfgemeinschaft/ Dorferneuerung“ gegründet und ist zudem Vorsitzender des Bürgervereins Nordheim. Man müsse jetzt endlich „an den Start gehen“ um eine Alternative zu schaffen. „1500 Mitglieder sämtlicher Nordheimer Vereine “ bräuchten eine neue Versammlungsstätte, erklärt Simon Srownal von der Stadtverwaltung den Ausschussmitgliedern. nun ist es nicht absehbar, dass in Zeiten eines viel zitierten Wirtshaussterbens im ländlichen Bereich eine neue passende Gastronomie mit entsprechenden Räumlichkeiten im Ort eröffnen wird. Was also tun?

Zwei Varianten der Dorferneuerung

Laut Stadtverwaltung gibt es zwei Möglichkeiten, die gefördert werden könnten. Die eine ist groß und umfassend – aber auch teuer und, wie es im Ausschuss hieß, dieser Tage unrealistisch: eine umfassende Dorferneuerung. Sie bezieht einen größeren, zusammenhängenden Bereich ein, der „die Qualität des Dorfes stärken und fördern soll“. Zuletzt hatte man diese vom Freistaat unterstützte Variante in Zirgesheim durchführen können. Die andere Option, kurzfristig wahrscheinlich realistischer, ist eine „einfache Dorferneuerung“. Dabei werden „punktuelle Standorte im Dorf gewählt, die unterstützt werden sollen“. Mittlerweile fand eine Begehung in Nordheim statt, an der auch ein des Vertreter des Amtes für ländliche Entwicklung Schwaben teilnahm. Er legte der Stadt die einfache Variante nahe. Oberbürgermeister Armin Neudert betonte, dass das Anpacken des einen nicht die Bewerbung um die umfassende, geförderte Erneuerung ausschlösse.

Ein Dorfgemeinschaftshaus soll gebaut werden

In ihren Stellungnahmen unterstützten indessen die sich äußernden Vertreter sämtlicher Fraktionen das Ansinnen des Baus eines Dorfgemeinschaftshauses. Ein solches Gebäude, zu dessen Details es noch keine näheren Auskünfte gibt, wird in dem einstimmig gefassten Beschluss zur Nordheimer Dorferneuerung als „Ziel“ formuliert.

Als Übergangslösung wird jetzt die Nutzung der Nordheimer Sporthalle geprüft. Wie Simon Srownal von der Verwaltung erläuterte, sei das nach einem Schutz des Bodenbelags durchaus machbar. Die Nordheimer Schützen sind derweil übergangsweise bei den Kameraden in Donauwörth untergekommen.

Da das jedoch keine Dauerlösung ist, drängten die Ausschussmitglieder auf ein rasches Voranbringen des Themas. Keine Frage – es wird Rat und Ausschuss in der kommenden Periode weiter beschäftigen. Man war sich im Gremium einig: Ein Ort braucht einen gesellschaftlichen Mittelpunkt.

Themen folgen