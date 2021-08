IHK Nordschwaben: Die Wirtschaft warnt vor neuem Lockdown

Die IHK Nordschwaben fordert ein entschiedenes Vorgehen bei Impfen, Testen, Ausstattung der Schulen und Kontaktnachverfolgung. Für viele Firmen geht es um die Existenz

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen fordert die IHK Schwaben ein noch entschiedeneres Vorgehen, um Wirtschaft und Schulen vor einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst zu schützen. „Wir müssen die Ferienwochen nutzen und dürfen keine Zeit verlieren“, sagt Andreas Dirr, Vorsitzender der Regionalversammlung Donau-Ries, in einer Pressemitteilung. Dringenden Handlungsbedarf sehe man in Nordschwaben vor allem bei der Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern sowie bei der digitalen Kontaktnachverfolgung. „Außerdem müssen wir alles tun, um den Impffortschritt weiter zu verbessern und durch lückenloses Testen ein Aufflammen der Pandemie nach den Ferien zu verhindern“, so Gregor Ludley, Vorsitzender der Regionalversammlung Dillingen.

Die Inzidenzwerte wecken Erinnerungen an das vergangene Jahr. Nach dem Sommer war die zweite Corona-Welle im Herbst 2020 mit voller Wucht hereingebrochen. Die Folge: erneuter Lockdown, Schulschließungen und ein dramatischer Einbruch der Konjunktur in Nordschwaben. Zuvor waren die Unternehmen aus Produktion, Handel, und Dienstleistung klar auf Erholungskurs. Nach dem Rekord-Absturz zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 war der IHK-Konjunkturindex zum Herbst um ganze 23 Punkte auf einen Wert von 115 geklettert. Auch aktuell steht die Wirtschaft in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries gut da: Der Konjunkturindex ist zum Frühjahr um vier Punkte auf 119 gestiegen.

Unternehmer in Nordschwaben sind angesichts der Fallzahlen alarmiert

Doch die Unternehmer sind angesichts der erhöhten Fallzahlen alarmiert. Dirr appelliert: „Wir müssen aus den Fehlern des vergangenen Jahres lernen. Wir brauchen dringend klare Konzepte, wie wir mit dieser Situation umgehen. Seit eineinhalb Jahren entscheidet allein die Inzidenzzahl über das Öffnen oder Schließen von Betrieben und damit über das Schicksal vieler Unternehmer. Das darf nicht sein“, sagt Dirr.

Mit fortschreitendem Impferfolg müssten andere Faktoren stärker an Gewicht gewinnen, etwa die Auslastung der Intensivstationen. Für viele von den coronabedingten Einschränkungen besonders betroffene Unternehmen geht es um die Existenz. So beurteilten 95 Prozent der Unternehmen aus dem Reise- und Gastgewerbe ihre Lage bei der Frühjahrskonjunktur-Umfrage als schlecht. Im Einzelhandel waren es rund 41 Prozent. „Viele Unternehmen haben in den vergangenen Monaten massiv in Test- und Hygienemaßnahmen investiert oder sich in der Impfkampagne engagiert. Ludley: „Dieser Einsatz darf nicht vergeblich gewesen sein.“

Auch um tief greifende Folgen für Kinder und Jugendliche zu vermeiden, fordert die IHK Schwaben ein entschiedenes Vorgehen. Es müsse alles dafür getan werden, die Schulen ausreichend zu schützen, sagt Dirr. „Eine Rückkehr zum Distanz- oder Wechselunterricht wie im zurückliegenden Schuljahr muss unbedingt verhindert werden.“ In einigen Firmen sei es zu personellen Engpässen gekommen, weil Mitarbeitende wegen der Betreuung ihrer Kinder in Zeiten des Homeschoolings ausgefallen waren. „Wir brauchen klare Konzepte, wie wir auch bei höheren Inzidenzen Präsenzunterricht an den Schulen ermöglichen können. Hier ist die Staatsregierung gefragt.“ Wichtig sei, die Klassenzimmer bis zum Beginn des neuen Schuljahres mit ausreichend Luftfiltern auszustatten.

Corona-Warn-Apps kommen nicht flächendeckend zum Zug

Defizite sieht die IHK auch beim Thema digitale Kontaktnachverfolgung. Noch immer laufe die Sormas-Software in vielen Gesundheitsämtern nicht reibungslos. Auch die Corona-Warn-App oder die Luca-App kämen längst nicht flächendeckend zum Einsatz. „Vielerorts dominiert weiter die Zettelwirtschaft. Damit verschenken wir wertvolles Potenzial. Nur mit Hilfe digitaler Lösungen wird es uns gelingen, Infektionsketten schnell zu identifizieren und frühzeitig zu durchbrechen“, sagt Ludley.

Wichtigster Baustein im Kampf gegen Corona bleibe das Impfen. „Auch hier bedarf es weiterer Anstrengungen und neuer Modelle, um den Impffortschritt weiter zu verbessern“, sagt Ludley. Mobile Teams, Impfaktionen an ungewöhnlichen Orten – vom Supermarkt bis zum Sportplatz – sowie gezielte Angebote, in Regionen und Stadtteilen mit geringer Impfquote könnten dazu beitragen. „Nur so können wir langfristig das Virus in den Griff bekommen und zu einem normalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ohne permanente Unsicherheiten zurückfinden“, sagt Ludley. Bis dahin sei es wichtig, am Konzept flächendeckender Tests festzuhalten. „Gerade in der Ferienzeit, in der viele Menschen verreisen – auch in Risikogebiete –, ist es wichtig, mögliche Infektionsherde bei der Rückkehr einzudämmen“, sagt Ludley.