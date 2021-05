Nordschwaben

06.05.2021

So will der AWV Müllsünder in Nordschwaben erziehen

Sessel, Kühlschrank und anderer illegal entsorgter Abfall an der Wertstoff-Containerstation – dieser Anblick bietet sich seit einigen Wochen vor allem in Donauwörth fast schon regelmäßig. Foto: Polizei