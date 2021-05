Nordschwaben

06.05.2021

Soll will der AWV Müllsünder in Nordschwaben erziehen

Sessel, Kühlschrank und anderer illegal entsorgter Abfall an der Wertstoff-Containerstation – dieser Anblick bietet sich seit einigen Wochen vor allem in Donauwörth fast schon regelmäßig.

Plus Der Abfall-Wirtschaftsverband Nordschwaben diskutiert eine „Putz-Pause“ an den Recyclinghöfen. Das soll abschreckende Wirkung haben.

Von Helmut Bissinger

Wilde Müllablagerungen vor Recyclinghöfen hat man in der Vergangenheit kaum gesehen. Das wird sich ändern, denn wurden die illegalen Entsorgungen bislang immer sofort beseitigt, will der Abfall-Wirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) nun zumindest mancherorts seine Strategie ändern. An ausgewählten Recylinghöfen will man eine sogenannte „Putz-Pause“ einlegen, um die Aufmerksamkeit der Bürger darauf zu lenken. Der „wilde Müll“ wird dort also liegen bleiben.

Themen folgen