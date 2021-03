vor 49 Min.

Not-kessel lädt zum Singen via Zoom ein

Am 14. März: Gospels mit Komponisten

Zur Gospel-Begegnung der ungewöhnlichen Art lädt am kommenden Sonntag, 14. März, von 14 bis 17 Uhr der Donauwörther Pop-Kantor Hans-Georg Stapff ein. Wo sich sonst hundert Gospel-Begeisterte drei Tage lang tummeln, wird der Not-kessel nicht „sang- und klanglos“ bleiben.

Per Zoom-Meeting lädt der Kessel ein, sich zu begegnen und sich zu sehen. Und natürlich wird dann auch viel gesungen. Dafür sind die Gospelchor-Leiterin der Creativen Kirche Miriam Schäfer aus Witten und Filmmusik-Schreiber Hanjo Gäbler aus Hamburg live zugeschaltet. Gäbler war schon mehrfach in Donauwörth zu Gast und Schäfer ist wohl bekannt in der Szene. Beide sind aktiv in der Gospelmusik und bringen grade wöchentlich einen neuen Song heraus.

Organisator Hans-Georg Stapff hat sie eingeladen, ihre neuen Songs dem Notenkessel-Kreis und allen sonst Gospel-Begeisterten zu präsentieren und diese Songs gemeinsam zu singen.

Dazu werden vorab die Chornoten verschickt. Allein dafür lohnt sich schon die Anmeldung auf www.notenkessel.de. Diese Gospel-Begegnung will immer auch ein Stück Coaching für Gospelchöre sein, damit neue Gospels die Szene beleben. Und was ist besser, als einen Song direkt vom Komponisten oder von der Komponistin serviert zu bekommen?

Mitsingen per Zoom-Meeting ist gut möglich, Stapff machte damit schon viel Erfahrungen durch sein Adventssingen und seine regelmäßigen Chorproben während der Pandemie. Diese Gospel-Begegnung kann man sich nicht hinterher anschauen, hier ist mitsingen live angesagt. (dz)

Anmeldungen unter www.notenkessel.de.

