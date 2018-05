vor 38 Min.

Nüchterne Bilanz bei der Jugendhilfe

Das alte System greift nicht und soll durch ein komplett neues ersetzt werden.

Landkreis Der Landkreis Donau-Ries will seine Jugendhilfeplanung auf komplett neue Beine stellen – weg von den in der Vergangenheit mit viel Aufwand und Zeit erarbeiteten Teilplänen zu verschiedenen Fachgebieten hin zu projektbezogenen, aktuell aufzugreifenden Themen. Zudem soll die Stundenzahl des dafür notwendigen Personals ab dem kommenden Jahr aufgestockt werden. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags einigte sich gestern auf einen Korridor von mindestens 30 Wochenstunden bis zu einer Vollzeitstelle mit 40 Stunden für die Bereiche Jugendhilfeplanung und Familienförderung.

Vorausgegangen war eine intensive Diskussion, begleitet von der Erkenntnis der Landkreisverwaltung, dass die Jugendhilfeplanung auf die bisherige Art und Weise nicht besonders gut und effektiv gelaufen ist. Der Leiter des Jugendamts, Adelbert Singer, zog in dem Zusammenhang eine nüchterne Bilanz und hielt mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg, indem er betonte, die seither konzipierten Teilpläne seien in der Praxis gar nicht oder nur zum Teil umgesetzt worden. Dabei habe es sich um die Teilbereiche Jugendarbeit allgemein (Start 2002), Kinder in der Tagesbetreuung (2004), Erzieherische Hilfen (2005) und Familienförderung (2007) gehandelt.

Von der Neuausrichtung verspricht sich Singer eine flexiblere und dynamischere Herangehensweise insbesondere an die aktuellen Themen, die die Jugendlichen unmittelbar betreffen würden. Ein Nachteil ergebe sich möglicherweise dadurch, dass in Zukunft die Gesamtkomplexität der Jugendhilfeplanung nicht mehr abgebildet werden könne.

Als Zukunftsthemen, die auf der Agenda stehen, wurden beispielsweise die Kindertagesbetreuung im Allgemeinen, die Jugendarbeit in den Schulen oder ein möglicher Ganztagesanspruch für die Schulkinder genannt. Fortgeschrieben werden soll zudem in diesem Jahr die Sozialraumanalyse.

Während sich die Ausschussmitglieder einig waren, künftig eine projektbezogene Jugendhilfeplanung umsetzen zu wollen, gab es unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die dafür notwendige personelle Ausstattung.

Landrat Stefan Rößle räumte ein, dass die anstehenden Aufgaben zusammen mit der Familienförderung mit den bisherigen 20 Wochenstunden nicht zu bewältigen seien. Deshalb plädiere er für eine Aufstockung.

Gabriele Fograscher (SPD) und Regina Thum-Ziegler (Fraktion Frauen/ÖDP/Freie Wähler) hatten sich anfangs für eine Vollzeitstelle ausgesprochen, stimmten letztlich aber dem gefundenen Kompromiss zu. Josef Reichensberger (CSU/JB-AL) vertrat die Auffassung, 30 Stunden pro Woche seien erst mal ausreichend. Sollte sich in der Praxis ein Mehrbedarf ergeben, könne man immer noch aufstocken, so Reichensberger. Am Ende votierte er aber auch für einen Stundenkorridor.

Heiner Kopriwa legte Wert darauf, bei der Neuaufstellung die bisherigen Teilpläne weiterhin zu berücksichtigen und diese nochmals zu überprüfen oder gegebenenfalls anzupassen. Thomas Krepkowski wies auf die Gefahr hin, bei einer projektbezogenen Planung das große Ganze aus dem Blick zu verlieren.

Die Planung der Jugendhilfe in einem Landkreis ist eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe. Sie soll dafür sorgen, dass „positive Lebensbedingungen“ für junge Menschen und deren Familien geschaffen und erhalten werden. (bs)

