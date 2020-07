vor 31 Min.

Nun auch in Rain: Radmuttern an einem Auto gelockert

Nun wurden auch in Rain an einem Auto die Radmuttern gelockert.

Zuletzt gab es vor allem Fälle im Raum Buchdorf, nun hat es auch einen 52-Jährigen aus Rain erwischt. An seinen Autorädern wurde herummanipuliert.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein 52–jähriger Mann aus Rain am 17. Juli während der Fahrt mit seinem Auto verdächtige Geräusche an seinem Fahrzeug wahgenommmen. Eine Überprüfung in der Werkstatt ergab, dass an einem Reifen vier Radmuttern mutwillig gelockert wurden. Eine Gefährdung für den Fahrer bestand glücklicherweise nicht, da er unmittelbar nach Fahrtantritt den Umstand der gelockerten Radmuttern bemerkte.

Die Gesetzeshüter wurden darüber erst einige Tage später in Kenntnis gesetzt. Ob dieser Vorfall mit der derzeitigen Serie von Radmutterlockerungen in Verbindung gebracht werden kann, bedarf weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen