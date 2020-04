vor 21 Min.

Nur die FBS lehnt den Haushalt ab

Stellungnahmen der Fraktionen

Bei den Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushalt der Gemeinde Kaisheim für 2020 zeigte sich Roland Schmid ( CSU) besorgt über die mögliche allgemeine weitere Entwicklung. Die Gemeinde Kaisheim sei auf hohe staatliche Förderung angewiesen. In diesem Zusammenhang sei auch zu hinterfragen, ob die Null-Schulden-Politik des Donau-Ries-Kreises aufrechtzuerhalten sei. Manfred Blaschek (PWG) sprach von einem „soliden Haushalt“.

Karl Heinz Bablok (Grüne) erklärte, seine Fraktion könne viele wichtige Punkte aus dem Etat mittragen. Es sei wichtig, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser weiter zu gewährleisten, das Abwasser über eine funktionierende Kanalisation mit Kläranlage zu reinigen und der Umwelt zurückzugeben. Die Vorhaben bei der Kinderbetreuung und in der Grundschule seien „dringend nötig“.

Gegen den Haushalt stimmten Herbert Bauer und Gabriele Laxgang, die beiden anwesenden Räte der Freien Bürgerstimme (FBS). Bauer führte dafür mehrere Argumente an. So monierte er den Bau einer Garage für den neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr-Ausrückegemeinschaft Altisheim/Leitheim: „Das sind zusätzliche Kosten, die nicht sein müssten.“ Bauer führte zudem ein Grundstücksgeschäft im Gewerbegebiet von Kaisheim an, durch das der Kommune wohl ein Schaden von über 100000 Euro entstehe. Dass das Baugebiet in Leitheim noch nicht erschlossen wird, gefiel der FBS ebenfalls nicht. Die Gemeinde sei angehalten, das ausgegebene Geld schnell wieder reinzuholen.

Bürgermeister Scharr entgegnete, die Kosten für die Garage der Feuerwehr in Altisheim seien „schon immer mit 25000 Euro im Haushalt drin“. Bei dem Grundstücksgeschäft sei ein Bewerber „noch immer da“. Es entstehe derzeit kein Schaden. Scharr merkte an, er hoffe, dass Bauer diese Themen künftig in den Haushaltsberatungen anspreche und nicht erst bei der Verabschiedung des Etats im Gemeinderat, „wenn die Presse da ist“. (wwi)

