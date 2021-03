09:00 Uhr

Nutzen Landwirte städtische Grundstücke in Monheim?

Die Überackerung oder Nutzung städtischer Flächen durch Landwirte ist in Monheim schon länger Thema.

Plus In der Jurastadt gibt es seit Jahren den Verdacht, dass Landwirte auch kommunale Flächen bewirtschaften. Wie die Politik die Thematik nun lösen will.

Von Thomas Unflath

Es ist eine Problematik, die in Monheim seit Jahren so manches Gemüt erhitzt: Die Überackerung oder Nutzung städtischer Flächen durch Landwirte, die dadurch ihre bewirtschafteten Grundstücke vergrößern. Die Mitglieder des Stadtrats haben sich nun entschlossen, das Thema anzugehen und jeden Einzelfall zu prüfen – auch wenn dies eine sehr arbeitsintensive und umfangreiche Aufgabe wird.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Lorenz Akermann (MUM), erinnerte in der vergangenen Sitzung an einen Beschluss im Januar 2020, nachdem die Feldgeschworenen auf Monheimer Flur mit den Landwirten in Gespräche treten, um mögliche Missstände auszuräumen. Da dies nicht den erwünschten Erfolg brachte, schlage man nun die Bildung eines Arbeitskreises mit Vertretern aller Stadtratsfraktionen vor.

Monheim: Große Grundstücke seien überackert worden

Akermann betonte: Wenn es nur um wenige Quadratmeter gehe, könne man eventuell den Status quo erhalten. Jedoch seien auch gravierende Fälle mit großen Grundstücken, die überackert würden, dabei. Hier solle man prüfen, ob ein Pachtvertrag oder ein Verkauf möglich ist.

Akermann unterstrich aber auch, dass „es uns fernliegt, jedem Eigentümer, der städtische Grundstücke in die Bewirtschaftung seiner eigenen Flächen miteinbezieht, betrügerische Absicht zu unterstellen“. Zudem gelte: Wenn eine Fläche über mehr als zwei Jahre hinweg ohne Widerspruch des Eigentümers fremdgenutzt wird, kommt ein „konkludent geschlossener Leihvertrag“ zustande. Dieser sei jederzeit fristlos kündbar.

Es gehe auch um eine Pflichterfüllung der Stadt Monheim

Wenn Pacht oder Verkauf nicht gewünscht werde, müsse zwingend eine Rückbildung der anderweitig genutzten städtischen Grundstücke erfolgen, forderte Ausschussvorsitzender Akermann. Dafür müssten aber alle Grundstücke einzeln betrachtet werden. Es gehe auch um eine Pflichterfüllung der Verwaltung: „Die Stadt hat dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, die städtischen Immobilien und Grundstücke zum Wohle aller Mitbürger genutzt werden.“

„Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, da es um sehr viele Gemarkungen geht und wir bei festzustellenden Verfehlungen Lösungen finden müssen“, beurteilte Bürgermeister Günther Pfefferer die Lage. Er schlug vor, die erste Sitzung des Arbeitskreises für Ende April anzusetzen, und kündigte an, auch selbst dabei mitzuwirken.

Thema Überackerung seit Jahren präsent

Jürgen Eitel (MUM) wünschte sich einen früheren Start. Zudem betonte er, dass die Untersuchung nur Sinn mache, wenn man die komplette Liste abarbeite und jedes Grundstück geprüft werde. Auch Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG) plädierte dafür, zeitnah loszulegen. Das Thema Überackerung sei seit Jahren präsent, und aufgrund der Corona-Lage habe man kommunalpolitisch momentan mehr Zeit, weil keine weiteren Termine anstehen. Auch Peter Bullinger (CSU) erachtete den Arbeitskreis als sinnvoll und bedankte sich beim früheren Stadtrat Josef Steinhart für dessen umfangreiche Vorarbeit.

„Es ist sicherlich richtig, sich alle Fälle einzeln anzuschauen“, pflichtete Andreas Wild (MUM) bei. Er gab aber zu bedenken, keine pauschalen Vorverurteilungen gegenüber Landwirten auszusprechen. Auch Anita Ferber hakte hier noch ein: „Es ist ein Unterschied, ob jemand einen gewidmeten Feldweg überackert oder eine städtische Wiese mitmäht, wofür man dankbar sein muss.“

Bürgermeister Pfefferer lässt direkt einen Arbeitskreis bilden

Bürgermeister Pfefferer griff den Wunsch nach einem früheren Start auf und ließ den Arbeitskreis direkt am Ende der Sitzung bilden. Ein erstes Treffen ist für die Woche nach Ostern angestrebt. Der Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses, wie bei einer tatsächlich betroffenen Fläche vorgegangen werden soll, wurde einstimmig beschlossen.

Darin heißt es: „Die Flächen sollen im Status quo beibehalten oder eine Verpachtung angestrebt oder die Rückführung in den Originalzustand (zum Beispiel überackerte Rasenwege wiederherstellen) eingeteilt werden.“

