10:55 Uhr

OB-Kandidaten diskutieren im Festzelt

Am Sonntag um 14 Uhr können Bürger die Kandidaten für das Donauwörther Rathaus erstmals live und im direkten Vergleich erleben.

Das erste Mal treffen die Donauwörther Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters direkt aufeinander. Am Sonntag, 13. Oktober, stehen die vier auf der Bühne des Oktoberfestzeltes, das die Kiwanis am Festplatz (ehemalige Schwabenhalle) in der Neuen Obermayerstraße aufgebaut haben. Zur Wahl stehen am 15. März 2020 Michael Bosse für die Freien Wähler/PWG, Joachim Fackler für die CSU, Albert Riedelsheimer für Bündnis 90/Die Grünen und der parteilose Jürgen Sorré für die SPD.

Die Kandidaten diskutieren aktuelle Themen der Stadtpolitik. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Mirko Zeitler, Programmchef von RT1 Nordschwaben, und DZ-Redaktionsleiterin Barbara Wild. Es geht um die Zukunft des Tanzhauses, aber vor allem um die Frage, welche Visionen und Ideen die Kandidaten für die Stadt haben. Los geht es um 14 Uhr. Nach einer Vorstellungsrunde befragen die Moderatoren die Kandidaten nach ihren Ansichten zu den brennendsten Stadtthemen. Dann ist Zeit für Fragen aus dem Publikum. Das Ende ist gegen 16 Uhr geplant. Begleitet wird die Veranstaltung von der Musikkapelle Wörnitzstein. (dz)

