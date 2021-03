10:06 Uhr

Obdachlose in Rain: So viele Menschen sind betroffen

Plus Seit ein bis zwei Jahren haben sich die Zahlen der Obdachlosen in Rain nahezu verdoppelt

Wolfgang Neuber vom städtischen Liegenschaftsamt in Rain hat unserer Zeitung über die aktuelle Situation bei den Obdachlosen in der Stadt Auskunft gegeben:

- Aktuell sind 19 Menschen in Rain obdachlos und in städtischen Unterkünften untergebracht.

- Eine weitere vierköpfige Familie ist von Zwangsräumung bedroht und wird mutmaßlich in Kürze obdachlos.

- Früher hatte die Stadt Rain nur ein Gebäude für Obdachlose, inzwischen sind es vier Objekte, von denen jedoch eines mittelfristig abgerissen werden muss.

- Im Gebiet „Unterer Kirschbaumweg“ sind acht Wohncontainer geplant.

- Häufig sind Familien und Einzelpersonen von Obdachlosigkeit bedroht, die beruflich im Niedriglohn-Sektor arbeiten. Sie haben finanziell kaum Möglichkeiten bei den gestiegenen Mietpreisen auf dem regulären Wohnungsmarkt fündig zu werden.

- In den vergangenen ein bis zwei Jahren hat die Obdachlosigkeit in Rain deutlich zugenommen. Waren es zuvor im Schnitt maximal zehn Personen, so hat sich diese Zahl nahezu verdoppelt. Tendenz steigend, befürchtet Wolfgang Neuber, der nicht ausschließen kann, dass sich die Situation durch die coronabedingte Arbeitssituation für wirtschaftlich schlecht gestellte Menschen weiter verschärft. (wüb)

