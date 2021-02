12:36 Uhr

Obdachlose rastet in fremder Wohnung in Donauwörth aus

Eine Obdachlose klingelt in Donauwörth an Wohnungstüren und bittet um eine Übernachtungsmöglichkeit. Die Frau missbraucht die Gastfreundschaft der Bewohner.

Auf ungewöhnliche Weise hat sich eine Obdachlose innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal in Donauwörth ein nächtliches Schlafquartier verschafft – und erneut die Gastfreundschaft missbraucht, die ihr entgegengebracht wurde. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten.

Obdachlose in Donauwörth: 37-Jährige stiehlt ein Tablet und Schlüssel

In der vorigen Woche klingelte die 37-Jährige nach Mitternacht an einem Mehrfamilienhaus am Mühlweg und bat um eine Schlafgelegenheit. Das Paar, das in der Wohnung lebt, gewährte diese der Frau, die aus dem Raum Ulm stammt. Als die Bewohner gegen 4 Uhr morgens aufstanden und zur Frühschicht gehen wollten, stellten sie fest, dass die 37-Jährige verschwunden war – und ein Tablet sowie zwei Schlüsselbunde mitgenommen hatte. Die Beute hatte einen Wert von mehreren hundert Euro.

Obdachlose tritt, kratzt und schlägt den Bewohner

Am Sonntag stand die 37-Jährige dann laut Polizei in der Parkstadt vor der Tür eines Mehrparteienhauses und bat einen Bewohner um Einlass. Der 46-Jährige zeigte sich großzügig, ließ die Frau bei sich übernachten – und erlebte eine böse Überraschung: Um etwa 3 Uhr rastete der Gast plötzlich aus, machte Lärm und randalierte. Die Frau trat auch mehrfach auf den 46-Jährigen ein, kratzte und schlug ihn. Er schaffte es schließlich, die Frau aus der Wohnung zu bugsieren und die Tür zu verschließen. Einen Wohnungsschlüssel ließ die 37-Jährige mitgehen.

Donauwörther Polizei stellt Beute sicher

Der Mann verständigte die Polizei. Diese griff die Randaliererin auf und durchsuchte sie. Zum Vorschein kamen Betäubungsmittel und das Tablet, das die Frau ein paar Tage zuvor in der anderen Wohnung gestohlen hatte. Die Beamten nahmen die 37-Jährige vorläufig fest und brachten sie auf die Dienststelle. (wwi/dz)

