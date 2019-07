vor 42 Min.

Obdachlosenberatung geht an den Start

Gabriele Wawrok ist seit gestern Ansprechpartnerin. Die Kreis-Caritas ist Träger

Gestern hat in Donauwörth die Obdachlosenberatung ihren Dienst aufgenommen. Gabriele Wawrok ist nun zuständig für obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen in Donauwörth. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Donauwörth hatte in seiner Sitzung am 11. März beschlossen, eine entsprechende Stelle zu schaffen und sie bei einem Wohlfahrtsverband anzusiedeln. Der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries ist hier als Träger nun zuständig.

Gabriele Wawrok kümmert sich um die in den städtischen Räumen untergebrachten obdachlosen Menschen und versucht gleichzeitig ein Netzwerk zu schaffen, das es Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, möglich macht, die drängendsten Probleme zu beseitigen, bevor es zu Obdachlosigkeit kommt.

Oberbürgermeister Armin Neudert sagt: „Durch die Kooperation wird die Betreuung der Obdachlosen ausgeweitet und die städtischen Mitarbeiter werden in diesem Bereich unterstützt. Deswegen begrüßen wir diesen Schritt sehr.“

Die Caritas übernimmt gerne die Trägerschaft, hat sie doch bereits jetzt verschiedene Dienste, um die Menschen an den Rändern der Gesellschaft unterstützen. „Die Beratung von Menschen in Not ist bereits jetzt unser Tagesgeschäft. Darüber hinaus haben wir verschiedene Möglichkeiten, materielle Hilfen anzubieten. Sei es über die Möbelfundgrube, der Tafel oder den Kleiderladen der Caritas-Sozialstation in Donauwörth“, führt Branko Schäpers, der Geschäftsführer des Verbandes die Gründe für die Motivation der Bewerbung aus.

Mit Gabriele Wawrok hat der Verband eine kompetente Mitarbeiterin gefunden, die über Berufserfahrung in verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit mitbringt. (dz)

weiterführende Informationen zu diesem Thema gibt es beim Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries, www.caritas-donau-ries.de.

