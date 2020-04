Oberbürgermeister Armin Neudert geht mit Wehmut und Vorfreude

Plus Der OB gibt nach 18 Jahren sein Amt ab. Zum Ende zieht er sein persönliches Fazit und verrät, was ihn bewegt hat.

Armin Neudert ist entspannt, nahezu gelöst. Wenn er heute den Schlüssel zum Rathaus an seinen Nachfolger Jürgen Sorré abgibt, dann ist es für ihn kein trauriger Moment. „Natürlich schwingt Wehmut mit“, gibt er zu. Aber er macht auch kein Geheimnis daraus, dass er sich nach 18 Jahren im Dienst für die Große Kreisstadt auf seine neue Freiheit und mehr Zeit für Privates freut. Vieles aus seiner Amtszeit bleibt ihm in Erinnerung.

Viele Gespräche mit seinem Nachfolger Jürgen Sorré

Den Übergang hat er gut vorbereitet, immer wieder gab es Gespräche mit seinem Nachfolger. Damals, als Neudert 2002 mit 37 Jahren ins Amt kam, war das anders. Vorab ließ sich Alfred Böswald nicht in die Karten schauen: „Ich bin am ersten Tag ins Rathaus gekommen und sozusagen ins eiskalte Wasser gesprungen“, erzählt er.

Wenn Neudert heute Abend zum letzten Mal durch den Hinterausgang des Rathauses zu seinem Auto geht, das auf dem für den OB reservierten Parkplatz steht, dann geht er mit einem Koffer voller Erinnerungen – an viele positive Höhepunkte, aber auch Momente des Schocks. „Ja, es gab durchaus auch Tiefs in meiner Amtszeit“, sagt er. „Denn egal, was kommt und mit wie vielen Räten und Kollegen man sich berät – in der Entscheidung ist man am Ende alleine – und trägt als OB auch die Verantwortung.“

Neudert ist stolz auf das Geschaffte

Schöne Erinnerungen und Stolz auf Geschafftes gibt es viele – die Wandlung des Hotels Krebs zum erfolgreichen Ärztehaus Maximilium – wie Neudert sagt, das Kniffligste seiner ersten Amtszeit. Die Verwirklichung des Systemhauses bei Airbus Helicopters, die vielen Auszeichnungen für die Stadt und ihre Einrichtungen von der Bücherei bis zum Stadtmarketing. Besuche prominenter Persönlichkeiten von Günther Beckstein und Horst Seehofer, Max Kruse bis zum Bundespräsidenten Horst Köhler. „Dieser Kontakt war schon sehr beeindruckend“, erinnert sich Neudert gerne. Genauso wie an all die Feste und Veranstaltungen, die das Jahr in Donauwörth prägen. „Ich bin einfach ein Mensch, der gerne solche Veranstaltungen besucht, und werde das auch in Zukunft – und werde es genießen, dann keine Verantwortung mehr dafür zu tragen“, sagt Neudert mit einem Lächeln.

Der OB plaudert aus dem Nähkästchen

Jetzt, wo das Ende der Amtszeit erreicht ist, plaudert er auch ein bisschen aus den Nähkästchen. Darüber, dass es enorme Diplomatie, Geduld und gutes Englisch bedarf, mit einem internationalen Konzern wie Airbus Helicopters Absprachen zu treffen und dessen Entwicklung zu fördern, ohne andere Bedürfnisse zurückzustellen. Und auch darüber, wie überrascht er im Allgäu-Urlaub 2015 war, als der Anruf kam, der Innenminister wolle unbedingt nach Donauwörth kommen. „Wir hatten gerade den Schock verdaut, dass die Kaserne geschlossen wird und bereits neuen Mut gefasst – da brachte Joachim Herrmann die Nachricht, dass eine Erstaufnahmeeinrichtung installiert wird“, erzählt Neudert. Jetzt, 2020, ist er einfach nur erleichtert, dass das Ankerzentrum wie versprochen aufgelöst und das komplette Areal im Besitz der Stadt ist.

Doch neben den großen Themen ging es Neudert immer darum, die Stadt für die Bürger lebenswerter zu machen. Mehr Angebote für Kinderbetreuung, Investitionen in Schulen, Orte der Bürgerbegegnung und Freizeiteinrichtungen wie das Freilichttheater oder aktuell das Freibad. „Die Lebensqualität vor Ort muss passen in einer Stadt, die wächst wie Donauwörth. Das Gefühl der Bürger muss stimmen“, sagt er. Deshalb steht es auch für ihn persönlich außer Frage, dass er weiter die Geschehnisse in seiner Heimatstadt verfolgt und sich neben dem Amt des Kreisrates bei seinen Ehrenämtern beim BRK und der Stiftung Sankt Johannes einbringt.

Was Armin Neudert nun vor hat

Was jetzt kommt? Der eigentlich geplante Urlaub muss wegen Corona entfallen. Doch Neudert will sich bewusst Zeit nehmen, „herunterzukommen und zu sondieren, was jetzt kommt“. Sein Hobby, das Wandern, soll ihm dabei helfen. Er will mehr Zeit für die Familie haben und für Freunde und Bekannte, die oftmals zurückstecken mussten. Ob er wieder als Jurist arbeitet? Alles scheint jetzt möglich.

