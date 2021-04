Oberndorf: Die Ursache für Brand eines Schuppens ist geklärt

Nach dem Beinahe-Großbrand in Oberndorf hat die Polizei den wahrscheinlichen Grund dafür gefunden. Dieser kam beim Abtragen des Schutts zutage.

Zunächst hatte es am Nachmittag keine schlüssige Erklärung für das Feuer gegeben. Zeugen bemerkten um etwa 12.30 Uhr, dass ein Schuppen, der in der Pfarrer-Heldwein-Straße direkt an ein Wohnhaus angebaut ist, lichterloh brannte. Die Feuerwehren aus Oberndorf, Eggelstetten und Mertingen konnten gerade noch verhindern, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergriffen. Dieses wurde der Polizei zufolge glücklicherweise nur leicht beschädigt.

Aufgrund der Sachlage übernahm die Kripo Dillingen die Ermittlungen. Beim Abtragen des Brandschutts im Bereich der Hütte kam dann eine alte verkohlte Lampe zum Vorschein. Die sei der einzige Stromabnehmer in dem Schuppen gewesen, so die Polizei. Deshalb könne man davon ausgehen, dass ein technischer Defekt an der Lampe den Brand ausgelöst hat.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brands war das Anwesen verlassen.

