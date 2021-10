Entsteht bei Oberndorf ein riesiger „Bürgersolarpark“?  

Plus Bei Oberndorf soll eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Der Gemeinderat begrüßt das. Auch die Bevölkerung könnte von dem Projekt profitieren.

Möglicherweise entsteht südlich von Oberndorf und im angrenzenden Ellgau schon bald ein riesiger Energiepark. Ein Investor hat seine ehrgeizigen Pläne mit einem Volumen von 18 Millionen Euro bereits mehrmals im Gemeinderat vorgestellt. Nun hat das Gremium für weitere Planungen einstimmig grünes Licht erteilt.