Oberndorf

vor 14 Min.

Erste Ideen für das Gasthaus Krone in Oberndorf

Plus Seit mehr als einem Jahr steht das Gasthaus Krone in Oberndorf leer. Jetzt gibt es Pläne zur Wiederbelebung. So teuer könnte es werden.

Von Helmut Bissinger

Da wird guter Rat teuer: Die Zukunft der Krone in Oberndorf ist weiter ungewiss, aber zumindest die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die Dorfwirtschaft wieder zu beleben, ist nun deutlich geworden. Architekt Anton Gerstmeier ( Nördlingen) präsentierte dem Oberndorfer Gemeinderat die Erkenntnisse.

