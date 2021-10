Falsche Polizeibeamte wollen Geld von Frau in Oberndorf

Mehrmals gingen bei einer 30-Jährigen Anrufe von falschen Polizeibeamten ein, die das gesamte Vermögen der Frau wollten. Diese erkannte den Betrug jedoch.

Falsche Polizeibeamte haben am Freitag mehrmals versucht, an das Vermögen einer 30-Jährigen zu kommen. Das teilt die Polizei Rain mit. Die Frau aus Oberndorf erhielt gleich mehrere Anrufe von den vermeintlichen Beamten. Laut Polizei gaben die Betrüger an, dass gegen die Geschädigte in mehreren Verfahren ermittelt wird.

Betrüger bitten Frau, gesamtes Vermögen auf ein Konto zu überweisen

Sie solle ihr gesamtes Vermögen auf ein Konto des Bundeskriminalamtes überweisen, damit man ihr „helfen“ könne. Die Frau erkannte laut den Beamten die Situation allerdings, wodurch es zu keiner Zahlung kam. (dz)

