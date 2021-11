Kindergarten und Schule mit Eiern beworfen

Vandalismus in Oberndorf: Unbekannte werfen rohe Eier an die Wände von Kindergarten und Schule. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben während des verlängerten Wochenendes den Kindergarten und die Grundschule in Oberndorf mit rohen Eiern beworfen. Laut Polizei waren die Täter im Zeitraum von Freitag, 29. Oktober, 9 Uhr und Dienstag, 2. November, 13 Uhr am Werk. Die Schaden an beiden Gebäudefassaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09090/70070 entgegen.