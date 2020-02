25.02.2020

Oberndorf: Lechexpress begeistert mit politischen Doppelspitzen

Plus Die Narren trotzen Petrus’ Launen. Beim Faschingsumzug wird zum Ausklang der fünften Jahreszeit fröhlich gefeiert. Ausgespielt werden vor allem lokale Themen.

Von Helmut Bissinger

Weil Doppelspitzen in der Politik derzeit „in“ sind, hat der Männergesangverein Oberndorf auch für die Lechgemeinde eine Idee: „Vielleicht wär’s auch toll, eine Doppelspitze Wagner-Moll“, spielte die Gruppe im Faschingsumzug am Dienstag auf die Bürgermeister-Wahl in Oberndorf an. Und weiter: „Einer kann im Rathaus üben, einer in der Sparkass’ drüben.“ Traditionell waren es auch Oberndorfer Themen, die beim Lechexpress eine Rolle spielten.

So waren Oberndorfer Weinköniginnen unterwegs, aber auch eine Gruppe, die den Bewohnern der Lechgemeinde „Klimapäckchen“ schenken, andererseits auf die Weihnachtspräsente verzichten will. Die Freiwillige Feuerwehr Eggelstetten berichtete mit Augenzwinkern von einer Grundstücksangelegenheit: Demnach habe man für einen ansiedlungswilligen Arzt in Oberndorf ein Grundstück freigehalten, „außer das bräuchte des Bürgermeisters Sohn“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit dem Startschuss wurde es trocken „Es könnte schlechter sein“, meinte Marc Maifeld als er, angesprochen auf das Wetter, den Zug losschickte. Der Umzugsleiter hatte darauf geachtet, dass alles gesittet an den Start ging. Kaum hatte sich die Gaudi-Parade in Bewegung gesetzt, blieb der Himmel trocken. Landrat Stefan Rößle trotzte wie die Akteure dem regnerischen Wetter. Er winkte gemeinsam mit seiner Frau und Bürgermeister Hubert Eberle den Akteuren vom Komiteewagen zu. Sie sahen, wie Fußgruppen, Gaudikutschen und Prinzenpaare auf großen „Schiffen“ aus ganz Nordschwaben zum letzten Mal in diesem Jahr für Begeisterung sorgten. Man sieht einige bekannte Gesichter So manche Gruppe kam den Zuschauern von anderen Umzügen bekannt vor, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Das Remmidemmi in der Dorfstraße war jedenfalls groß. Für einige Stunden verwandelte sich die Lechgemeinde in einen Hexenkessel. Gerade weil die Straßen relativ eng sind, sprang der Funke wie immer schnell auf die Zuschauer am Straßenrand über. Fast war dies eine Kehrausparty. Noch einmal gaben alle Gas: Jene auf den Gaudikutschen und jene, die Bonbons warfen und Hochprozentiges ausschenkten. Hier gibt es die Bildergalerie zum Umzug in Oberndorf: 55 Bilder Faschingsumzug in Oberndorf: Hier gibt es die Bilder Bild: Helmut Bissinger Lesen Sie hierzu auch: Faschingsumzug Hafenreut: Die Narren fordern "Doping für den Gemeinderat"

