Schulprojekt in Afrika: Oberndorfer spenden 120.000 Euro

Das Schulprojekt der Lechgemeinde in Namibia kann in Rekordzeit beendet werden. Was mit dem Geld vor Ort alles gebaut wurde.

Es ist die wohl größte Spendenaktion in der Geschichte der Gemeinde: Die Bürgerinnen und Bürger aus Oberndorf haben in den vergangenen drei Jahren insgesamt rund 120.000 gespendet und an die Stiftung „Fly & Help“ von Reiner Meutsch übergeben. Mit dem Geld entstanden ein Schulhaus in Orue in Namibia mit Hostel und eigener Küche.

Petra Wirth, Leiterin der Grundschule Oberndorf, erklärte einer Pressemitteilung zufolge bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im örtlichen Schloss: „Das Recht auf Bildung ist weltweit als ein grundlegendes Menschenrecht anerkannt. Und dennoch können etwa 260 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit nicht zur Schule gehen. Deshalb haben sich im Jahre 2018 die Grundschule Oberndorf und die Gemeinde Oberndorf zum Bau einer Schule in Afrika entschlossen. Damit wollten sie ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses Recht auf Bildung durchgesetzt wird.“

Bürgermeister und Landrat bedanken sich bei den Spendern

Der Oberndorfer Bürgermeister Franz Moll fasste anschließend die einzelnen Aktionen nochmals zusammen und bedankte sich bei allen Unterstützern und Spendern.

Beim stimmungsvollen Abschluss dieses Gemeinschaftsprojekts im Oberndorfer Schloss trug womöglich auch die Musik der Gruppe Soul Train Music Company dazu bei, dass der noch fehlende Spendenbetrag über 6000 Euro schnell erzielt war.

Stefan Rößle kommt aus Oberndorf

Landrat Stefan Rößle zeigte sich sehr angetan von der Spendenbereitschaft in seiner Heimatgemeinde. In seinem Schlusswort zitierte er den Entwicklungsminister Gerd Müller, der zum beherzten Umdenken in einer globalisierten Welt aufruft, in der ein neuer Europa-Afrika-Pakt und ein neues globales Verantwortungsgefühl die Welt ein Stück friedlicher, gerechter und zukunftsfähig für kommende Generationen gestalten könnte.