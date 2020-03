18.03.2020

Oberndorfs Schützen mit neuem Rekord

Luftgewehrteam beendet Schwabenliga als Zweiter

Beim letzten Luftgewehr-Wettkampftag in der Schwabenliga Nord kämpften noch drei Mannschaften um die Plätze eins bis drei. Allein diese Ausgangssituation versprach große Spannung. Dass diese Mannschaften auch noch am letzten Wettkampftag der Saison aufeinandertreffen und im direkten Duell gegen einander schießen würden, machte es noch nervenaufreibender.

Die beste Ausgangssituation hatten die Schützen aus Wechingen, diese mussten noch gegen das gastgebende Überraschungsteam aus Oberndorf antreten. Auf dem Papier eine klare Sache für die bisher ungeschlagenen Wechinger. Aber die taktische Ausrichtung der Oberndorfer war an diesem Tag einfach zu gut.

Nur in der ersten Paarung musste Kristina Büchele mit 391 Ringen gegen Markus Groß einen Einzelpunkt abgegeben. In den restlichen Paarungen konnten sich Florian Fritsch mit 387 Ringen gegen Thomas Groß (385), Katrin Mair mit 383 Ringen gegen Katrina Kuhn (374), Jessica Langer mit 382 Ringen gegen Daniel Keiling (371) und in der letzten Paarung Fabian Fritsch mit 369 Ringen gegen Karl-Heinz Groß mit (347) durchsetzen. Somit gelang den Oberndorfer Schützen ein klares 4:1 gegen die bisher ungeschlagen Wechinger Schützen.

Nun musste der letzte Wettkampf die Entscheidung bringen, wer den zweiten Tabellenplatz der Schwabenliga Nord belegen würde. In diesem Wettkampf traten die Schützen aus Breitenthal gegen Oberndorf an. Letztere waren die Favoriten, da sie ja nicht nur die bis dahin unbesiegten Wechinger geschlagen hatten, sondern auf dem zweiten Tabellenplatz liegend nur noch einen Einzelpunkt benötigten, um sicher Zweiter zu werden.

Dieses Mal machte es Büchele besser, sie ließ ihrer Gegnerin mit 391:387 Ringen keine Chance und holte den Punkt für Oberndorf. Auch Mair setzte sich mit 386:383 Ringen durch. Florian Fritsch musste sich gegen seine Breitenthaler Konkurrentin mit 380:382 Ringen geschlagen geben. In den Paarungen vier und fünf gewannen wieder klar die Oberndorfer Schützen. Hier konnten sich Jessica Langer mit 383:381 und Gunther Langer mit 378:377 Ringen durchsetzen.

Somit siegten die Oberndorfer Schützen ebenfalls gegen Breitenthal, wie gegen Wechingen mit 4:1. Die Oberndorfer erzielten gegen Breitenthal einen neuen Mannschaftsrekord von 1915 Ringen, was viel Grund zur Freude bot. (dz)

