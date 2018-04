vor 23 Min.

Öffentliche Generalprobe der Company

Musicalmomente aus 20 Jahren Harburg

Die Musical Company des Gymnasiums Donauwörth hat Grund zum Feiern: Sie ist heuer 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass finden am kommenden Wochenende, 14./15. April, in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Stadt Harburg verschiedene Aktivitäten im Burghof und im Fürstensaal auf Schloss Harburg statt.

Aufgrund der großen Nachfrage wird nun zusätzlich eine öffentliche Generalprobe des Konzerts „Musical Unplugged“ angeboten. Beginn ist am Sonntag, 14. April, um 12.30 Uhr im Fürstensaal. Der Eintritt zur Generalprobe ist frei. Der Zutritt zur Burg beträgt 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. Reservierungen für die öffentliche Generalprobe sind ab sofort (täglich 17.30 bis 18.30 Uhr) unter Telefon 0170/9333075 möglich.

Von 15 bis 16.30 Uhr können die Besucher der Burg beim Flanieren durch den Burghof an verschiedenen Orten kurze Schauspielszenen aus den Musicals der vergangenen zehn Jahre sehen. Die Szenen werden in zeitlichen Abständen von etwa zehn bis 15 Minuten mehrmals wiederholt, sodass später hinzukommende Besucher ebenfalls die Möglichkeit haben, an allen Szenen teilhaben zu können. Die Akteure des Szenenpfads sind die derzeitigen Mitglieder der Musical Company. Das Bühnenbild-Team der Musical Company bietet für Kinder gemeinsames Bemalen einer Bühnenleinwand an. (dz)

Am Sonntag um 17 Uhr beginnt das Konzert „Musical Unplugged“ der ehemaligen Company-Mitglieder. Das Konzert ist bereits ausgebucht.