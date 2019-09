vor 18 Min.

Ökomarkt in Donauwörth lockt Tausende Besucher an

Auch in seiner 25. Auflage hat der Donauwörther Ökomarkt wieder Tausende angezogen. Sie kamen in den Heilig-Kreuz-Garten, um zu schauen, zu kaufen oder sich zu informieren.

Von Helmut Bissinger

„Alles hat sich gewandelt!" Mitorganisator Michael Öhlhorn bringt es auf den Punkt – denn mit dem, was die Aussteller beim Ökomarkt in Donauwörth am Sonntag

25 Bilder Impressionen vom Ökomarkt in Donauwörth Bild: Helmut Bissinger ) zeigten, wären sie vor 25 Jahren vermutlich glatt durchgefallen. Als die Veranstaltung erstmals als „kleines Pflänzchen“, organisiert von einer Handvoll Enthusiasten, an den Start ging, hat die Menschen noch anderes interessiert: Foodsharing, Elektromobilität oder Naturdünger von Alpaka-Tieren waren noch keine Themen. Heute suchen die Verbraucher nach ökologischen, regionalen und nachhaltigen Produkten. Katrin Gleißner und Carina Reitmair sind gefragte Gesprächspartnerinnen, obwohl sie bei diesem vermutlich größten süddeutschen Öko-Markt vor der „wohl schönsten Kulisse Bayerns“ (so Oberbürgermeister Armin Neudert) eher einen überschaubaren Stand haben und nichts zum Probieren anbieten können. Sie wollen inspirieren Aber die beiden wollen auch nichts verkaufen. Sie wollen inspirieren: zu einem plastikfreien Leben, aber auch dazu, Lebensmittel nicht zu verschwenden. „Gerade jetzt in der Erntezeit im Garten bietet es sich an, Gemüse oder Obst zu teilen“, sagt Gleißner. Ähnlich klein ist der Stand eines Händlers aus Augsburg. Er hat Kaffee im Angebot. Aber nicht irgendeinen, sondern Kaffee mit einer hundertprozentigen lokalen Wertschöpfung. Seine Röstungen kommen direkt aus Äthiopien oder Ruanda. Ob Kaffee, Milch, Käse, Wurst oder Marmelade, ob Holzschnitzereien, Textilien oder Keramikwaren – alles ist nur ein Ausschnitt aus der Palette, wie sie der Ökomarkt auch diesmal wieder im wie für ihn geschaffenen Heilig-Kreuz-Areal angeboten hat. Und die Resonanz war auch diesmal riesengroß. Die Zahl der Besucher schätzen die Veranstalter, darunter die City-Initiative-Donauwörth (CID) und die Donauwörther Pfadfinder, auf mehrere Tausend. Zufriedene Veranstalter „Wir sind schon ein wenig stolz“, sagt Michael Öhlhorn. Es sei ein Markenzeichen des Ökomarktes geworden, dass sich die Aussteller und das Angebot ständig anpassten. So ist die Veranstaltung mittlerweile zu einem Anziehungsmagneten geworden, was die zahlreichen Besucher bei der Jubiläumsauflage bestätigten. Daniel Recht aus Munningen ist mit seinem selbst gedrechselten Holzschalen erstmals dabei. Er und seine Tochter Cara sind vom Antrum geradezu überwältigt, waren sie doch schon „auf vielen ähnlichen Märkten, aber noch bei keinem so großen“. Die Holzschalen sind in erster Linie Dekorationsgegenstände, „eignen sich aber auch, um mit Obst bestückt zu werden“. Recht verwendet dazu Kirschbaumholz, Esche, Buche und Nussbaum. Alpakas ziehen an Vertreten sind erstmals auch Alpakas. Die Tiere sind eigentlich im Hochland von Peru zu Hause. Heide Stüber und Olaf Walter halten allerdings auch in Rudelstetten Alpakas. Inzwischen ist die Herde auf 60 Tiere angewachsen. Drei haben sie mit nach Donauwörth gebracht. Sie werden vor allem von Kindern bewundert. Walter preist vor allem den Trockendünger der Alpakas an. Der fein gemahlene Kot der Tiere punktet mit hohen Anteilen an Stickstoff, Phosphor und Kalium. Wie an den Marktständen war auch im für die Kinder reservierten Bereich einiges los. Dort ist der Wandel nicht so stark spürbar, denn das Stapeln von Getränkekasten ist schon lange Bestandteil der beim Ökomarkt angebotenen Spiele. Hier geht's zur Bildergalerie 25 Bilder Impressionen vom Ökomarkt in Donauwörth Bild: Helmut Bissinger

