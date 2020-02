04.02.2020

Ökomarkt unter neuer Leitung

Michael Öhlhorn gibt Führung ab

Am 30. August 2020 findet der traditionsreiche Ökomarkt in Donauwörth unter neuer Leitung statt. Das Organisationsteam des Ökomarktes Donauwörth gibt bekannt, dass Michael Öhlhorn, langjähriger Marktleiter des Ökomarktes Donauwörth, beschlossen hat, als Marktleiter zurückzutreten, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Die Nachfolge als neues Marktleitungsteam übernimmt das verbliebene Orgateam mit Anja Müller, Jutta Drabek und Ralph Schmidtkunz.

Das Team bedankte sich jüngst „für viele Jahre Engagement für den Ökomarkt“. Angefangen als Helfer, übernahm Öhlhorn in den folgenden Jahren die Leitung der Marktgastronomie. Ab 2015 folgte er als Marktleiter auf den Gründer Karl-Heinz Merz. Dank Öhlhorns „Enthusiasmus und seinen Ideen rund um den Ökomarkt hat der Markt seine überregionale Bedeutung erlangt“, so das Orgateam in einer Pressemitteilung.

Der Ökomarkt Donauwörth, ins Leben gerufen 1995, ist mittlerweile einer der größten Ökomärkte im süddeutschen Raum. Im letzten Jahr stellten gut 70 Händler Waren, Dienstleitungen und Naturkost aus regionaler, sozial verträglicher und ökologischer Produktionsweise sowie einer ökologischen Verarbeitungs- und Vertriebsweise aus. Der Ökomarkt dient auch der Information; er will ökologische Gedanken und Handlungsweisen der breiten Bevölkerung nahebringen. Den Herausforderungen der Zeit trägt der Ökomarkt gerne mit einer Erweiterung der Stände und somit der Themen Rechnung. Interessenten und Bewerbungen nimmt das Orgateam jederzeit gerne entgegen. (pm)

Themen folgen