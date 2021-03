vor 38 Min.

Ölspur auf Straßen in Donauwörth: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr band am Montag Sprit und Öl auf den Straßen in Donauwörth.

Plus In Donauwörth war am Montagnachmittag die Feuerwehr im Einsatz. Was der Grund dafür war.

Eine Diesel- und Ölspur quer durch die Donauwörther Innenstadt hat am Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Ölspur führt quer durch die Donauwörther Innenstadt

Nach ersten Erkenntnissen rührte der Kraftstoff auf der Fahrbahn von einem technischen Defekt an einem Auto her. Dieses war vom Kindergarten am Schneegarten weg quer durch die Innenstadt unterwegs – und verlor fortwährend Sprit und Motoröl. Die Flüssigkeiten verteilten sich auf der Jennisgasse, der Pflegstraße, der Reichsstraße und der Kapellstraße. Dort blieb der Pkw dann stehen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Berg waren mit rund 35 Kräften im Einsatz, um den Kraftstoff zu binden und Warnschilder aufzustellen. Deshalb staute sich der Verkehr. (wwi)

