vor 33 Min.

Österreicher hatte kräftig „getankt“

56-Jähriger verursacht Unfall mit 2,5 Promille

Am Freitag fuhr eine 24-jährige mit ihrem VW gegen 19.15 Uhr auf der B 25 in nördliche Richtung und wollte diese an der Anschlussstelle Ebermergen in Richtung Brünsee verlassen. Dazu wechselte sie auf den Ausfädelungsstreifen und drosselte ihr Tempo. Ein direkt dahinter fahrender Fiat-Fahrer aus Österreich, der ebenfalls von der B25 in Richtung Brünsee abfahren wollte, fuhr auf das Heck vom fahrenden VW auf.

Den Grund für seine verlangsamte Reaktion stellten die Beamten sehr schnell bei der Unfallaufnahme vor Ort fest. Nachdem ihnen beim Unfallverursacher eine starke Alkoholfahne entgegen kam, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Er ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Eine 17-jährige Beifahrerin im VW zog sich durch den Auffahrunfall eine Nackenverletzung zu. Sie kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Donauwörth. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den beiden Wagen entstand Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Der 56-jährige Österreicher muss nun unter anderem mit einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohols rechnen.

