vor 19 Min.

Ohne Auto in die Kita und Schule

Ein breites Bündnis beteiligte sich an der Aktionswoche „Autofrei zu Kita und Schule“ in Bäumenheim.

Elterntaxis bekamen bei der Aktionswoche in Bäumenheim ein saures Geschenk von der Polizei

Die Kinder in Bäumenheim waren heuer zum vierten Mal aufgerufen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Kita und Schule zu kommen. Die Aktion unter Federführung von Sieglinde Schönherr, Referentin für Familie, Kinder und Senioren in Asbach-Bäumenheim, fand im Rahmen der Aktion „Autofrei zu Kita und Schule“ statt.

In der Aktionswoche machten die Kinder der Kita Maria Immaculata den Laufradführerschein und alle, die ohne das Elterntaxi kamen, warfen einen Ball in ein großes Glasgefäß. Tatkräftige Unterstützung leistete dort auch jeden Morgen der Elternbeirat. Die Kinder in der Kita Dr. Hermann Fendt füllten ebenfalls Gefäße mit farbigen Bällen und bereiteten leckere Ampelbrote vor.

Auch in diesem Schuljahr nahmen die Schüler der Grund- und Mittelschule wieder motiviert teil und freuten sich jeden Tag über einen gesammelten Aufkleber auf ihrer Stempelkarte. Der Elternbeirat stiftete 50 Euro in die Klassenkasse der „Gewinner“ und spendierte am Ende der Woche für alle Kinder und Helfer ein Eis. Rektor Maximilian Briegel organisierte einen Kettcarwettbewerb mit sportlichen Aktivitäten für jede Klasse. Die Anfeuerungsrufe der Kinder waren schon von Weitem zu hören.

Unterstützung für die Aktion kam zudem von der Raiffeisen-Volksbank und der Sparkasse, die wiederum durch Spenden in Höhe von je 300 Euro die Einrichtungen unterstützten. Auch die Juventas-Johann-Streitberger-Stiftung spendete jeweils 500 € für die beiden Kitas. Die Familienbeauftragte des Landkreises Donau-Ries, Frau Sina Scheiblhofer, organisierte für das Projekt zudem je eine Spielzeugkiste für die Kitas.

Ufuk Kasapoglu, Verkehrserzieher von der Polizeiinspektion Donauwörth, gab den Fahrern der Elterntaxis am Morgen Saures in Form einer Zitrone mit auf den Weg. Die Eltern, die ihre Kinder zu Fuß in die Kita Maria Immaculata brachten, erhielten dafür etwas „Süßes“ zum Naschen.

Bürgermeister Martin Paninka und die Familienreferentinnen Sieglinde Schönherr und Marlene Hammer bedankten sich sehr bei allen Eltern, Sponsoren, den Schülerlotsen und weiteren Unterstützern und Helfern rund um die Aktionswoche. „Inzwischen hat sich die Projektwoche sehr erfolgreich in Asbach-Bäumenheim etabliert“, berichtete Sieglinde Schönherr, die die Aktion vor vier Jahren ins Leben gerufen hat und seitdem organisatorisch leitet. (pm)

Themen Folgen