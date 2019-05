vor 35 Min.

Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto zur Führerscheinstelle

Ein Mann war wegen Fahrens ohne Führerschein polizeilich bekannt - und wurde nun auf dem Weg zur Führerscheinstelle wieder erwischt.

Die Polizei hat am Montagvormittag einen 39-jährigen Autofahrer in der Donauwörther Pflegstraße kontrolliert. Der einschlägig polizeilich bekannte Mann war erst im März wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden. Deswegen war er nach eigenen Angaben am Montag auf dem Weg zur Führerscheinstelle – allerdings wieder ohne Führerschein mit einem Auto. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers. Ein Urintest erhärtete laut Polizei den Verdacht. Deshalb wurde auch noch eine Blutentnahme veranlasst und ein weiteres Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Chancen auf eine zeitnahe Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis schwinden zusehends durch solche Verhaltensweisen – so zumindest die Vermutung der Polizei. (dz)

