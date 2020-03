20.03.2020

Ohne Führerschein und unter Drogen in Luxusauto

Die Polizei stoppt in Monheim einen jungen Mann. Der hat nun einigen Ärger am Hals.

Einigen Ärger eingehandelt hat sich in junger Mann, der am Donnerstag in Monheim mit einer Luxuslimousine unterwegs war. eine Zivilstreife der Polizei hielt den 27-Jährigen am Nachmittag an. Bei der Kontrolle teilte der Fahrer sofort mit, dass er keinen Führerschein besitze. Auf Nachfrage gab er zudem an, kürzlich Marihuana konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen den Mann mit zu einer Blutentnahme. Mit dieser soll die Drogenkonzentration im Körper ermittelt werden.

Strafanzeige auch gegen den Halter des Autos

Außerdem durchsuchten Polizisten die Wohnung des 27-Jährigen. Dabei fanden die Gesetzeshüter eine geringe Menge Marihuana. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln. Ein Strafverfahren hat nun auch der Halter des Autos am Hals – und zwar, weil er dem 27-Jährigen den Wagen zur Verfügung gestellt hatte. (dz)

Themen folgen