vor 18 Min.

Ohne gültiges Kennzeichen auf dem Roller

Fahren ohne aktuellen Versicherungsschutz kann strafrechtliche Ermittlungen nach sich ziehen - so geschehen in Donauwörth.

In der Kapellstraße in Donauwörth wurde am Freitag gegen 12.20 Uhr ein 42-jähriger Rollerfahrer aus Tapfheim von der Polizei angehalten, nachdem an seinem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2017 montiert war. Dies weist darauf hin, dass der gesetzlich vorgeschriebene Versicherungsvertrag nicht besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen. (pm)

