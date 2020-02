vor 38 Min.

Olympische Spiele mit spektakulären Tänzen

Beim Vereinsball der Fafrohsia Dagomeria in Tagmersheim traten unter anderem die Golden Tigers, die „Hoaßen Buam“ und die Karatekids auf.

Mit dem Vereinsball hat die Faschingsgesellschaft Fafrohsia Dagomeria in Tagmersheim die Saison eröffnet. Das Programm steht heuer unter folgendem Motto: „Die Fafrohsia entzündet heuer, in Tagmersheim das olympische Feuer. Mit viel Adrenalin, tanzen wir uns durch so manche Disziplin.“

Im voll besetzten Saal des Ristorante Da Noi begrüßte die Präsidentin Renate Lautner das Publikum. Durch das Programm führte die Hofmarschallin Sarah Lautner. Nach dem Einmarsch aller 50 Tänzer, aufgeteilt in fünf Gruppen, präsentierten sich das Prinzenpaar, Prinzessin Ronja I. und Prinz Alexander I. und eröffneten den Ball mit der Antrittsrede und einem Walzer. Die romantische Stimmung nutzte der Prinz. Er zauberte für seine Prinzessin eine Rose hervor. Bei der Zugabe zeigte das Paar hippe Tanzmoves zu Musik von Pink.

Die kleinsten Akteure, die Dreamdancer zeigten sich als olympische Kunstturner. Die acht Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren wirbelten frech übers Tanzparkett.

Im zweiten Teil tanzten die Karate-Kids unter anderem zu „Kung Fu Fighting“ und den Toten Hosen. Die zehn Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 11 Jahren zeigten einen flotten und temperamentvollen Tanz. Der Spaß, den die Tänzer hatten, übertrug sich auf das Publikum und der ganze Saal tobte.

Mit viel Rhythmus und Elan zeigte das olympische Boxteam, die Golden Tigers, was in ihnen steckt. In ihren schwarz-gold strahlenden Kostümen waren die Teenies ein echter Blickfang, zumal sie spektakuläre Tanzschritte und Hebefiguren zeigten.

Der Elferrat sorgte für einen weiteren Höhepunkt. Die Akteure traten als Marathonläufer auf. Die Showtanzgruppe „Die hoaßen Buam“ erschien als Basketball-Team. Mit viel Akrobatik brachten die Jungs den Saal zum Kochen.

Das Prinzenpaar überreichte den Ehrengästen den Faschingsorden. Dank sprach der Vorstand den Trainern aus.

Monatelang hatten sie mit viel Spaß und Engagement mit den Kindern und Jugendlichen geprobt. David Hoyer sorgte für die Musik. Die Gäste hatten viel Spaß und tanzten bis in den Morgen hinein. (dz)

