13:20 Uhr

Omnibus beschädigt Grundstücksbegrenzung

Unglückliches Wendemanöver

Ein 28-jähriger Busfahrer wollte am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Donauwörther Gartenstraße vor der dortigen Unterführung zur Industriestraße wenden. Dazu fuhr er mit seinem Reisebus rückwärts in die Einfahrt eines Energieversorgers. In der Folge des missglückten Wendeversuchs scherte das Heck des Busses nach rechts aus und beschädigte die dortige Grundstücksbegrenzung. Am Bus entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro und am Zaun ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

