vor 47 Min.

Online-Kurs für pflegende Angehörige

Interaktive Texte und Filme vermitteln Wissen

Landkreis Wer Zuhause Angehörige pflegt, hat meist viele Fragen. Antworten liefern kann der AOK-Online-Kurs „Pflegen zu Hause“, der speziell für pflegende Angehörige entwickelt wurde. Unabhängig von Zeit und Ort ist es damit möglich, sich Kenntnisse anzueignen, die den Pflegealltag erleichtern können.

Pflegeberater Thomas Hügele erklärt in einer Pressemitteilung: „Angehörigen fehlt aufgrund der Pflege- und Berufssituation oft die Zeit, einen Pflegekurs vor Ort zu besuchen – der digitale Pflegekurs kann hier die Lösung sein.“ Der Kurs umfasst 14 Module mit Tipps und Hilfestellungen zu den Grundlagen der häuslichen Pflege. Interaktive Texte, Schaubilder und erklärende Filme vermitteln Fachwissen und geben Antworten auf vielfältige Fragen: Wie mobilisiere ich meinen Angehörigen und wie schütze ich ihn vor Stürzen? Was muss ich bei der Hygiene beachten? Was ist wichtig bei der Gabe von Medikamenten? Was gehört zu einer guten Ernährung? Oder: Was tun bei Notfällen? Darüber hinaus erfahren pflegende Angehörige, wie wichtig es ist, auch auf sich selbst zu achten.

Die Kursinhalte lassen sich frei einteilen und können individuell angepasst werden. Jedes Modul kann beliebig oft wiederholt oder unterbrochen werden. Der Kurs wird ergänzt durch ein vertiefendes Begleitbuch, das auf die Kursinhalte abgestimmt ist. Wer als AOK-Versicherter pflegender Angehöriger oder Pflegebedürftiger den Online-Pflegekurs plus Begleitbuch nutzen will, kann sich bei der Pflegeberatung der Direktion Donauwörth melden. Der Online-Kurs ist abrufbar auf jedem Gerät. Das Angebot ist kostenfrei. (pm)

Weitere Informationen gibt es bei Thomas Hügele unter Telefon 0906/76-117 oder per E-Mail an thomas.huegele@by.aok.de.